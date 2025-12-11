Universidad de Chile vive días de cambio de cara al 2026. Esto porque, a pesar de haber clasificado a la Copa Sudamericana y jugado las semis de este torneo el 2025, los azules no continuarán con Gustavo Álvarez en la banca y, en paralelo a la negociación por su salida, ya analizan perfiles y sostienen entrevistas con otros técnicos que puedan arribar a la institución laica.

En ese contexto, donde el periodista deportivo, José Tomás Fernández Pumarino, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) los nombres de los dos entrenadores que mejor impresión dejaron en la U y que, hasta el momento, aparecen como los principales candidatos para la directiva: Renato Paiva y Martín Anselmi.

Dos nombres con gran cartel que, sin embargo, no la tienen fácil, debido a que en la misma publicación el comunicador reveló el gran problema que enfrenta Azul Azul con ambos técnicos y que, pese a ser los “favoritos”, increíblemente los aleja de la opción de llegar a la banca.

El problema de Azul Azul con Paiva y Anselmi que los aleja de la U

El comunicador, José Tomás Fernández Pumarino, conocido como @fernandez_puma en X comenzó señalando “⚠️ Renato Paiva y Martín Anselmi son los dos técnicos que mejores sensaciones han dejado en Universidad de Chile, que busca al sucesor de Gustavo Álvarez”.

Situación que complementó con la alarmante frase que alerta a toda la afición azul: “De momento, cuestiones económicas ‘alejan’ ambas posibilidades” , eso sí, agregó: “aunque siguen conversando”.

De todas formas, no se espera un sustituto en el corto tiempo para Álvarez, quien sigue siendo el DT azul de momento al tener contrato vigente con la Universidad de Chile hasta diciembre del 2026 y quien está en pleno proceso de negociación con Azul Azul para poner fin al vínculo que los unes.