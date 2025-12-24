Representante de Renato Paiva cuenta toda la verdad de por qué no llegó a U. de Chile

Renato Paiva aparecía como el favorito para tomar la banca de U. de Chile ante la salida de Gustavo Álvarez, pero el elegido terminó siendo Paqui Meneghini. El argentino de 37 años será el próximo DT azul.

Ahora, desde el círculo de Paiva sacan la voz respecto a la negociación fallida con el Romántico Viajero. El representante del entrenador portugués, Mohamed Azfal, explicó a La Tercera qué pasó realmente.

“Renato Paiva no llegó a U. de Chile por un tema financiero”, dijo. “El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta 1,1 millones”, sumó.

“Pero, en general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno”, aseguró también.

¿Por qué no llegó Renato Paiva a U. de Chile?: “El presidente había tenido problemas”

“Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado, no tuvimos más noticias. Hablé con Manuel (Mayo) y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, en realidad, no sé de qué tipo“, relató el representante de Renato Paiva.

“Me habló también de que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar al proyecto, así que nosotros tampoco insistimos”, concluyó el agente.