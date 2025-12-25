La U de Chile por fin concretó la salida de Gustavo Álvarez y ahora se enfoca de lleno en el armado de su plantel para el 2026. Uno de los grandes nombres que esperan los hinchas es Eduardo Vargas, quien tiene acortado su retorno al Romántico Viajero y muchos lo esperaban como regalo de Navidad.

En la previa de la Noche Buena, el elenco estudiantil hizo algunos guiños a Turboman anunciando ofertas o la propia renovación de Charles Aránguiz. Sin embargo, mientras el deseo de los hinchas era uno, el club sorprendió con otra noticia.

Y es que aún cuando la ansiedad por el retorno del delantero tiene expectantes a sus fanáticos, el Bulla no encontró nada mejor que hacer otro anuncio. Este tiene que ver con la continuidad de uno de los refuerzos del 2025 y que fue de los que más minutos sumó.

La U anuncia la renovación de uno de sus pilares en defensa

Si bien todavía no anuncian oficialmente el regreso de Eduardo Vargas, la U va calentando motores para tener su gran regalo de Navidad. El Bulla confirmó previo a la Noche Buena la renovación de uno de sus defensores más regulares del 2025 y que llegó con Gustavo Álvarez al club.

La U anunció la renovación de Nicolás Ramírez mientras los hinchas esperan por el retorno de Eduardo Vargas. Foto: Photosport.

“La planificación de la temporada 2026 sigue en marcha. En ese sentido, hoy sellamos la continuidad de Nicolás Ramírez, quien firmó su renovación para continuar formando parte de nuestro Primer Equipo masculino“, señalaron desde el elenco estudiantil.

El defensor llegó y fue la gran solución para las dudas que había en defensa, especialmente al momento de darle descanso a Matías Zaldivia y Franco Calderón. Ignacio Tapia, que estaba de antes, no pudo nunca dejarlo atrás y terminó saliendo del club, lo que obligaba a asegurar un nombre en ese puesto.

“Ramírez se suma a las renovaciones de Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, como también la continuidad de Javier Altamirano, todo con el objetivo de mantener a los pilares de nuestro equipo pensando en los importantes desafíos del próximo año“, remarcaron desde la U.

La idea del elenco estudiantil es poder darle el esperado regalo a sus hinchas en las próximas horas. Eso, siempre y cuándo no se encuentren con problemas de última horas en el traspaso como ocurrió hace un par de meses atrás.

Eduardo Vargas todavía no regresa oficialmente pero la U por lo menos ya confirma la continuidad de Nicolás Ramírez. El Romántico Viajero avanza en el mercado a la espera de su nuevo técnico, Francisco Meneghini, el que debería firmar la próxima semana.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Ramírez en la U 2025?

Nicolás Ramírez renovó su contrato con la U luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 2.138 minutos dentro de la cancha.