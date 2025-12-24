Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde luego de concretar el arribo de Francisco Meneghini como entrenador vienen los refuerzos.

Por lo mismo, los hinchas están expectantes con la situación de Eduardo Vargas, una vez que se confirmó que había un acuerdo con el delantero para su regreso a los azules.

Pero hay unos pequeños detalles que todavía quedan por resolver con el goleador, en aspectos que ya fueron problemas a mitad de temporada cuando terminó arribando al Audax Italiano.

Las cláusulas del contrato dan que hablar en horas decisivas, donde se vuelve a poner sobre la mesa el tema de las salidas nocturnas, que distanció a Vargas de la U a mitad de temporada.

A mitad de año hubo molestia por las cláusulas y el jugador se fue a Audax Italiano. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa con Eduardo Vargas y la U?

Universidad de Chile no quiere que se le vuelva a escapar Eduardo Vargas, más aún cuando tiene un acuerdo para que sea uno de los primeros refuerzos para la temporada 2026.

Si bien queda por resolver pequeñas cláusulas, de igual manera está todo encaminado para que se transforme en jugador de la U, donde primero presentarán a Francisco Meneghini.

Por lo mismo, tras Navidad se resolverán estos aspectos del contrato con el goleador, quien firmaría por dos temporadas con la camiseta de la U, dejando en claro su compromiso.

Su respuesta la entregó a la secretaría técnica, más allá de que hubo voces en el directorio que todavía están enojados por lo que sucedió a mitad de temporada, por lo mismo se tomarán recaudos en las cláusulas.

