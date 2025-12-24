Álvarez rompe el silencio sobre el caso Eduardo Vargas en su salida de U. de Chile

Horas después de que U. de Chile confirmara su salida por redes sociales, Gustavo Álvarez dio una extensa entrevista a TNT Sports sobre lo bueno y lo malo de su paso de dos años por el club.

El DT aclaró el tema de su contrato y por qué no pagó la totalidad de su cláusula de salida, se refirió a temas como la suplencia de Marcelo Díaz y la explosión de Lucas Assadi, y respondió sobre su futuro.

Además, habló sobre el frustrado fichaje de Eduardo Vargas. El DT pidió la llegada del futbolista que terminó reforzando a Audax Italiano a mediados de año, algo que terminó impactando su relación con la dirigencia.

¿Cómo hubiera cambiado la U con Vargas? “Nunca se sabe lo que pudo pasar, porque es fútbol. Hablé de forma constructiva y deportiva, me parece que lo mejor en cada posición no es tener solamente jerarquía, dos otras que puedan competir, sino combinación de características“, señaló.

Gustavo Álvarez se refiere a la frustrada llegada de Eduardo Vargas a U. de Chile

“En el puesto de centro delantero faltaba una característica, que, bueno, no se pudo traer. No sé lo que pudo pasar si lo traíamos, nunca lo sabremos“, comentó Gustavo Álvarez sobre el tema Eduardo Vargas.

“Siempre uno busca mejorar, e insisto, a la hora de hablar un plantel, no es solo jerarquía, son características que resuelvan en los partidos. Es pasado y no sé qué habría sucedido“, complementó.