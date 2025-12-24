Gustavo Álvarez ya no es el entrenador de U. de Chile. Este martes se confirmó a través de las redes oficiales del club. Y, más tarde, el propio DT sacó la voz con TNT Sports sobre su salida.

El entrenador se refirió a la polémica de su contrato, donde dijo que, legalmente, su vínculo terminó en 2025. Por eso es que no pagó la cláusula de salida completa (1.2 millones de dólares), pero sí quiso dejar un monto. “Preferí terminar en buenos términos“, explicó.

Pero no solo eso. También respondió temas sobre la temporada de los azules y ahí se refirió a la suplencia de Marcelo Díaz en varios partidos.

“Los grandes líderes tienen un denominador común, que es la humildad. Aceptar las reglas, un respeto muy grande por el líder, eso era denominador en todo el plantel de la U de estos dos años. Ayuda más cuando los capitanes tienen ese comportamiento“, partió diciendo el DT.

Gustavo Álvarez habló sobre Marcelo Díaz

Gustavo Álvarez y la suplencia de Marcelo Díaz: “Conversamos bastante”

“Nosotros tratamos de que el jugador sepa muy bien lo que queremos de él dentro del campo, luego de eso se entrena, luego se convence y luego se compara rendimiento con los otros que compiten por el puesto”, dijo Gustavo Álvarez.

“Conversamos bastante y lo explicamos. Con los jugadores de trayectoria uno conversa más para que entiendan los motivos de las decisiones“, señaló también.

“En eso intento ser muy claro. A Marcelo le tocó jugar, salir y siempre se entrenó de la misma forma, con el mismo liderazgo, con voz de mando, jugando o no jugando. Eso para el DT tiene un gran valor, cerró.

