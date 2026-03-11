La abrupta salida de Francisco Meneghini de la banca técnica de Universidad de Chile sigue generando repercusiones en el fútbol chileno, porque ahora llaman a que el capitán del equipo también asuma su responsabilidad.

Fue Dante Poli, en ESPN Chile, quien deja en claro que, más allá de que el proceso con Paqui no dio frutos ni resultados, también hay mucha gente que fue responsable del fracaso.

En esa línea, pone un ejemplo como la expulsión de Marcelo Díaz ante Universidad de Concepción, donde le soltó la mano al DT en el peor momento y cuando más lo necesitaba.

“Los jugadores tendrán que están a la altura y uno que no estuvo para mi es Marcelo Díaz. Tu como referente, ídolo, hombre maduro y jugador de experiencia no puedes salir expulsado”, comentó.

Marcelo Díaz fue expulsado en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

“Expulsado en el momento más crítico de Paqui en la U”

Dante Poli asegura que es el momento que otros también asuman el fracaso de Paqui en Universidad de Chile, teniendo en cuenta los bajos rendimientos que han mostrado, donde pone a la cabeza a Marcelo Díaz.

“En definitiva, lo que estás entregando como señal, de la boca para afuera, digo que es importante el técnico, trabaja bien, mas allá del discurso por no jugar, pero me vas a decir que un tipo como el, con su responsabilidad, vas a salir expulsado en el momento más critico, más crucial para el entrenador es un despropósito”, lanzó.

“Sé que no es culpable y me imagino que no habrá querido llegar a esta instancia, pero también tiene que sumir, y el resto de los jugadores, asumir el papel y la responsabilidad el rol que les compete por baja rendimiento, no encontrar el funcionamiento y no es solo el técnico en siete fechas”, precisó en su molestia.

Revisa los detalles:

