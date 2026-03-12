Vientos huracanados soplan en la costa azul de la Universidad de Chile. El timonel del navío ha sido desechado y con la salida de Paqui Meneghini empieza la búsqueda de otro DT que asuma el control.

Distintas corrientes transportan al navío a un nuevo rumbo. Son varios los que creen que el Romántico Viajero será dirigido, finalmente, por Jorge Fossati, el técnico uruguayo que dirigió a la Selección de Perú, de Uruguay y a varios equipos en Sudamérica y Medio Oriente.

No obstante, la travesía por encontrar un nuevo DT no es lo único que preocupa a los tripulantes azules. Una inminente rencilla interna está por desatarse y todo se debe a las acusaciones de que hay alguien entregando información privilegiada sobre el funcionamiento del equipo.

Señalan que hay un sapo

Entre tanta preocupación de la Universidad de Chile, asoma otra más. Así lo señalaron en Pauta de Juego, donde Coke Hevia se refirió a la presencia de un informante anónimo dentro del club.

“En Universidad de Chile están preocupados porque tienen un sapo adentro. Y no estoy haciendo ninguna analogía, ni estupidez, con los jugadores, porque ese mote se lo cargan a Marcelo Díaz, cuando era otro el sapo”, empezó diciendo el periodista.

“Adentro, en el funcionamiento del equipo, tienen un sapo. Es uno que anda sapeando al gusto de su conveniencia“, siguió relatando el conductor de Pauta de Juego.

“Soltó información, por ejemplo, sobre Rivero y su operación. Son dos medios los que reciben las noticias. Viene desde el riñón del equipo…“, cerró Coke Hevia, quien no pudo difundir otros aspectos de su conocimiento.

