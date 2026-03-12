El despido del técnico Francisco Meneghini no es lo único que preocupa a la Universidad de Chile. El cuadro azul suma y suma problemas y pareciera que, si el año pasado fue Colo Colo, este 2026 la crisis se hace sentir en el CDA.

Además de la salida de Meneghini, la U sufre con los problemas del presidente de Azul Azul, Michael Clark, procesado por la Comisión para el Mercado Financiero; se complica por la posición en la tabla de posiciones y por la eliminación de Copa Sudamericana; y, por si fuera poco, ahora se agrega el tema de las lesiones.

En el último partido del Bulla, ante la Universidad de Concepción, hubo un claro protagonista entre los nuevos lesionados. Hablamos de Charles Aránguiz, quien tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo del encuentro. Pero, no es el único y a la lista se suman Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Juan Martín Lucero, Lucas Assadi, Octavio Rivero y Maximiliano Guerrero.

Le echaban la culpa al PF

Es lógico apuntar al que está a cargo del estado físico de los jugadores. El PF de la Universidad de Chile en el período de Paqui Meneghini fue Gonzalo Fellay, quien ya tuvo a varios lesionados en su tiempo en O’Higgins.

Pero, ahora, surge una nueva hipótesis que exculparía al integrante del cuerpo técnico de Meneghini. Resulta que, en conversación con Pauta de Juego, Aldo Marín, directivo de Azul Azul, confesó que tuvo una conversación seria con Osvaldo Rocky González, quien vistió la camiseta de la Universidad de Concepción en el último partido ante el Bulla, en el Estadio Nacional.

Nueva hipótesis

“Estuve hablando hace un rato con Osvaldo González, que jugó el lunes contra nosotros. Hablamos del tema de las lesiones y me dijo ‘ojo con la cancha del Nacional'”, empezó contando Aldo Marín.

“Me dijo que salió con los tobillos muy adoloridos y que pensó que se había lesionado. Ojo con la cancha del Nacional, que se jactan de que está en perfectas condiciones”, cerró el directivo de Azul Azul.

