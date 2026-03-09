Universidad de Chile vivirá una nueva prueba ante las autoridades por el comportamiento de sus hinchas, cuando esta noche reciba a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

Esto, porque nuevamente los azules pagarán castigo en el recinto de la comuna de Ñuñoa, con una excepción: sólo podrán acceder a la Galería Sur mujeres, niños y tercera edad.

Todo por la sanción que arrastran de la primera fecha, cuando hubo una protesta de la barra de la U, teniendo en cuenta el alto precio de las entradas y los abonos para la temporada 2026, que terminó con un foco de incendio en el Nacional.

Por lo mismo, se decretaron tres fechas, donde ya se cumplió una con la Galería Sur completamente cerrada ante Limache, por lo que siguen bajo la lupa en la Liga de Primera.

La U también fue denunciada ante Limache por fuegos artificiales. FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

La U sigue pagando castigo en el Nacional

Esta vez será ante Universidad de Concepción donde los hinchas de Universidad de Chile deberán mostrar buen comportamiento, entendiendo que les queda una fecha más con la excepción de mujeres, niños y tercera edad.

Pero hay un negro antecedente, porque ante Limache también fueron sancionados luego de una denuncia del árbitro por fuegos artificiales, por lo que están condicionales.

En ese sentido, la U ha mandado información por los accesos diferenciados que tendrán los hinchas esta jornada en el Estadio Nacional, de manera de no tener que lamentar nuevos problemas.

Revisa los ingresos al Estadio Nacional:

