Universidad de Chile jugará esta tarde un compromiso crucial ante la U de Concepción en el Estadio Nacional. Si el romántico viajero vence se quedará a solo tres puntos del líder Colo Colo, pero si cae nuevamente estará muy cerca de los puestos del descenso.

Más allá de que casi todas las críticas del bajo nivel del equipo están apuntando contra Francisco Meneghini, lo cierto es que también hay algunos rendimientos muy cuestionables en el plantel para entender este mal momento.

Uno de ellos es el de Franco Calderón, quien en los últimos partidos ha cometido errores que han terminado en varios goles de los rivales. Esto fue analizado por Gonzalo Jara, quien se mostró preocupado por este presente del defensor.

La alerta de Jara por el bajón de Calderón en Universidad de Chile

El bicampeón de América afirmó en ADN Radio que “Calderón ha ido en baja y creo que ha tenido responsabilidades. No lo culpo a él, yo creo que es el momento y los mismos jugadores. Hay errores individuales que han ido marcando, en pelotas detenidas, marcas que terminan siendo gol”.

“Ha cometido dos o tres errores que se han repetido en distintos partidos. El otro día en el primer tiro al palo que tiene Palestino, él salta disputar con Da Silva, pierde y Benitez habilita a Araya y entra mano a mano”, agregó.

En ese sentido, el ex defensor sostuvo que “luego en el primer gol, le sobra la pelota un metro arriba. También en el gol de Huachipato, en el cuál va a cualquier lado, su marca estaba cinco metros más atrás”.

“Está tomando malas decisiones. He visto partidos de Calderón y en sus buenos momentos, también comete errores, pero no terminaron en gol. El momento y nivel defensivo era otro también, que ha tenido colectivamente la U, pero en esta le han costado goles”, concluyó.

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante la U de Concepción?

Los azules recibirán al Campanil a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026 y contará con el arbitraje de José Cabero.

