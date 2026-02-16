Han pasado días y sigue la controversia por el gol no validado de Universidad de Chile ante Palestino. Gonzalo Jara entró en el debate y entregó su sincera opinión sobre la jugada.

En el minuto 94, cuando se mantenía el 0-0, Charles Aránguiz mandó un pelotazo al área que encontró una floja respuesta de Sebastián Pérez. Era el triunfo para los Azules, pero tras llamado del VAR, el juez Diego Flores anuló la jugada por una mano previa de Matías Zaldivia.

El comentario de Gonzalo Jara

En el panel de Los Tenores de Radio ADN conversaron del gol no validado a Universidad de Chile. Danilo Díaz aseguró que el árbitro se había equivocado, justificando con el largo tiempo que pasó entre la mano y el tanto, Gonzalo Jara tuvo otra visión.

“Tendríamos que ir al criterio Premier ¿no? Que tiene mucho sentido de lo que dice Danilo (Díaz), la mano, la falta… Bueno, bajo ese reglamento yo voy con el árbitro. Yo entiendo y para mí, la pelota la rechaza Palestino, viene otra jugada. Bajo lo futbolístico estoy con Danilo“, comenzó diciendo Jara.

“Ahora, bajo el reglamento está bien cobrado y bien anulado lamentablemente para la U“, terminó diciendo el bicampeón de América. En el panel también hubo posturas divididas. Lo cierto, es que la jugada reviste muchos comentarios y sigue dando que hablar cuando el partido ya fue hace varios días.

Por último, Gonzalo Jara además agregó que la mano de Zaldivia no solo obligó a anular el gol de Universidad de Chile, sino que también le quitó la posibilidad a Octavio Rivero de anotar en la primera jugada.

“Esa mano perjudica más a la U que a Palestino, porque quizás Octavio Rivero, es un despeje, la pelota le quedaba ahí. Quizás la pelota terminaba en gol. Finalmente terminó perjudicando a la U de cualquier manera“, cerró Jara.