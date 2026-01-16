Colo Colo sumó su primer triunfo en la Serie Río de La Plata. Con Arturo Vidal los 90 minutos y con anotación desde el punto penal, los albos partieron con el pie derecho su participación en el torneo internacional que se disputa en Uruguay.

El King asumió un nuevo puesto ahora con Fernando Ortiz. Ya más retrasado, el Bicampeón de América prácticamente jugó como central y a ratos hasta de último hombre. Lo que le dio un salto de jerarquía a la zaga donde estuvo acompañado por Joaquín Sosa y Jonathan Villagra.

Sin embargo, hubo una jugada que desató la alerta especialmente entre los hinchas. Esto se registró en el minuto 66, y cuando ya Olimpia había realizado varios cambios en su formación. “Vitamina” Sánchez mandó a la cancha a Adrián Alcaraz y se transformó en un dolor de cabeza para la defensa alba.

Lo que quedó en evidencia en el contragolpe que lideró el atacante y donde le sacó varios metros de ventaja al King. A tal punto que el jugador llegó hasta el área chica sin complicaciones. Pero el paraguayo no contaba con la intervención de Fernando De Paul que atajó el remate con magistral achique.

Pese a ello, la jugada rápidamente se viralizó en redes sociales. Lo que para muchos fue como una daga al corazón por la condición de Vidal y cómo su rival de 26 años se lo llevó como dice el dicho “con un chancho al hombro”. El registro de apenas 5 segundos ya superó las 46 mil reproducciones.

Defienden a Arturo Vidal

El tema es que uno de los especialistas del fútbol chileno salió en su defensa y explicó lo ocurrido. “Estaba muy mal parado Colo Colo. Sé que se dice mucho en redes sociales. Alcaraz estaba fresquito. Se ve mal porque era el último hombre. Es una jugada que no se da nunca en los partidos”, aseguró Gonzalo Jara que le prestó el ropero completo a su ex compañero de selección.

Jara recalcó que fue solo una jugada y que el resto del partido cumplió en una posición que es nueva para Arturo Vidal. “Es el primer partido de la temporada. Hizo un muy buen partido. Tiene ímpetu y paciencia. Intenta salir jugando siempre, y hay veces que los compañeros no están preparados. De Paul se sorprendía en más de una ocasión”, respaldó Jarita al King.

Arturo Vidal fue respaldado por Fernando Ortiz tras triunfo ante Olimpia

Cabe consignar que a Colo Colo todavía le quedan dos partidos por la Serie Río de La Plata. Este domingo 18 de enero ante Alianza Lima y el 21 de enero frente a Peñarol. Ambos encuentros serán a las 21:00 horas y transmitidos por Disney+.