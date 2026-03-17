Colo Colo sigue por el camino del triunfo en la Liga de Primera 2026 tras vencer por 2-0 a Huachipato. Los albos se hicieron fuerte en el Estadio Monumental, sumando tres puntos que les permiten seguir como punteros en solitario tras siete fechas jugadas.

En el equipo de Fernando Ortiz hubo varios puntos altos para entender esta nueva victoria por el torneo. Sin embargo, hubo dos jugadores en particular que llamaron la atención del periodista Danilo Díaz.

El Tenor del Pueblo en ADN Radio valoró lo mostrado por Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, destacando que están siendo un aporte a pesar de llegar de los últimos a este plantel 2026.

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Danilo Díaz elogia a Madrid y Pastrán en Colo Colo

El comunicador aseguró que “Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán son dos jugadores que llegaron al final a este Colo Colo. No estaban en los planes de nadie, pero le dieron juego este equipo”.

En ese sentido Díaz se detuvo unos segundos a lo ofrecido por Pastrán, afirmando que “le dio gambeta y desahogo a este equipo en los últimos metros. Se le va acomodando el equipo a Ortiz con esto”.

Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán fueron elogiados por Danilo Díaz tras la victoria de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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“Siempre quiso ganar, siempre quiso ir al frente, con sus argumentos. No es un equipo que te avasalle o que te genera muchas situaciones de riesgo, pero es un equipo práctico, que lo más importante que ha generado Ortiz, es entender lo que pesa su equipo”, agregó.

Sobre las limitaciones y virtudes del Cacique, el periodista destacó que “no arriesga tanto en el fondo. Los laterales pasan cuando corresponde. Encontró un mediocampo que trata de controlar los partidos y de presionar a los rivales. No llega tanto porque le falta sorpresa”.

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“Colo Colo empieza a hacerse fuerte en su estadio, firme en el fondo y le está alcanzando con hacer un gol y si viene el segundo de yapa, mejor”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora el Cacique verá acción en la Copa de la Liga 2026, torneo en que debutará ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis

El Cacique venció 2-0 a Huachipato, manteniéndose como puntero solitario tras siete fechas.

El técnico Fernando Ortiz logró la victoria en el Estadio Monumental con un juego práctico.

Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán destacaron por aportar juego y gambeta al plantel 2026.

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