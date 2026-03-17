La Liga de Primera entra en receso luego de la fecha 7 y hay un exclusivo y sorpresivo líder en la tabla de posiciones: Colo Colo manda en el primer lugar con 15 unidades.

El Cacique manda en el fútbol chileno y lo hace tras la victoria ante 2-0 sobre Huachipato en el estadio Monumental, gracias a los goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino.

El entrenador Fernando Ortiz empieza a acallar a las críticas, porque luego de un 2025 lleno de dudas, ahora gracias al rigor defensivo tiene a Colo Colo como el mejor equipo chileno.

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Patricio Yáñez está sorprendido con el Colo Colo líder

El momento de Colo Colo fue analizado por el ex delantero de los albos Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura reconoció sentirse sorprendido por el liderazgo del cuadro popular.

“Sorpresa. A mí me genera una sorpresa, por todos los problemas que ha tenido, la continuidad de Ortiz, yo era de los que decía que el técnico no podía continuar al no clasificar a un torneo internacional“, señaló el campeón de la Libertadores 1991.

Fernando Ortiz empieza a silenciar a los críticos. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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“Aníbal Mosa, Daniel Morón y los que están a cargo de Colo Colo apostaron por Ortiz, y al menos ahora le ha dado al equipo una seguridad defensiva y ha reforzado algo que en el año pasado era muy débil”, agregó.

Por último, el Pato Yáñez cerró su análisis: “el liderazgo de Colo Colo tiene cimientos muy sólidos a partir de lo defensivo. Ahí Ortiz se ha sentido cómodo, se ha sentido que es capaz que ganando con poco es líder, teniendo a un plantel con economía de guerra y que de manera sorpresiva está en el primer lugar”.

En síntesis

Colo Colo es el líder exclusivo con 15 unidades tras cumplirse la fecha 7.

es el líder exclusivo con 15 unidades tras cumplirse la fecha 7. El equipo de Fernando Ortiz venció 2-0 a Huachipato con goles de Madrid y Aquino.

venció 2-0 a Huachipato con goles de Madrid y Aquino. El exdelantero Patricio Yáñez analizó el liderato y la continuidad del técnico en radio Agricultura.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera