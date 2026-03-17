Colo Colo es el solitario líder de la Liga de Primera, posición a la que retornó la noche de este lunes, tras vencer por 2-0 a Huachipato en el estadio Monumental.

Los albos no mostraron un juego brillante, sin embargo, con solidez defensiva y con los goles de Álvaro Madrid en el primer tiempo y Claudio Aquino en el cierre, pudieron sumar tres puntos más.

La victoria del equipo de Fernando Ortiz se cerró con un penal que fue cobrado por el árbitro Claudio Díaz, quien pitó la pena máxima por una mano del defensor Cristián Toro, tras ver la jugada en el VAR.

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Aldo Marín reclama por el penal cobrado a Colo Colo y se acuerda de jugada de la U

El triunfo de Colo Colo con un penal cobrado gracias al VAR no cayó para nada bien en Universidad de Chile, situación que se refleja en los comentarios en X del director de Azul Azul Aldo Marín.

El siempre polémico dirigente reclamó por la mano que derivó al tiro desde los 12 pasos para el Cacique y lo comparó con lo ocurrido con Pablo Parra, en el empate de la U ante Universidad de Concepción en la sexta fecha.

El posteo de Aldo Marín.

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“Opinión personal, la mano de Parra es 10 veces más penal que el que acaban de cobrar en el Monumental y la roja al Chelo (Díaz), es nada comparada con la que le perdonan a un jugador de Católica. Es inexplicable la diferencia de criterios“, reclamó Marín.

En Universidad de Chile hace rato están molestos con los cobros arbitrales y el comentario del director de Azul Azul lo deja muy en claro.

En síntesis

Colo Colo venció 2-0 a Huachipato en el Monumental con goles de Madrid y Aquino.

venció 2-0 a Huachipato en el Monumental con goles de Madrid y Aquino. El árbitro Claudio Díaz cobró un penal tras revisar una mano en el VAR .

cobró un penal tras revisar una mano en el . El director de Azul Azul, Aldo Marín, criticó públicamente el arbitraje en la red X.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera