Felipe González, expresidente del sindicato de árbitros, se pronunció en contra de la denuncia contra Javier Correa.

Empiezan a calmarse las aguas tras el escándalo de Javier Correa con los árbitros. El delantero de Colo Colo pidió disculpas públicas por sus dichos, mientras que la denuncia del sindicato fue descartada por la ANFP.

El Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales (Arbifup) hizo una denuncia formal y solicitó 10 fechas de sanción para el atacante. Sin embargo, en Quilín no admitieron el escrito a tramitación.

Horas antes, en diálogo con RedGol, el presidente del gremio, Cristián Droguett, explicó que “sabemos que estamos expuestos a la crítica y es completamente válido, pero no es la forma como se realizó esta vez“.

Su antecesor en el cargo no está de acuerdo. En LUN, Felipe González, expresidente del sindicato arbitral, dijo que “el sindicato tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP“.

El sindicato de árbitros pidió 10 fechas para Javier Correa, pero la denuncia fue desestimada | Photosport

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“No debería pasar más allá de una anécdota”: Expresidente del sindicato de árbitros defiende a Javier Correa

“Se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro“, fue la interpretación de Felipe González.

“En definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen. Creo que esto no debería pasar más allá de una anécdota y un llamado de atención al jugador“, sentenció.

Javier Correa conocerá su suerte el martes 16 de junio, cuando se presente en la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. De ser castigado, cumplirá su sanción en la Liga de Primera.