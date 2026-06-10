Cristián Droguett, presidente del Sindicato de Árbitros de Chile, se refirió a la situación de Javier Correa.

Las declaraciones de Javier Correa en contra de Nicolás Gamboa encendieron la polémica en el fútbol chileno, al punto que el sindicato de árbitros solicitó un castigo ejemplar para el delantero de Colo Colo.

Tras el duelo contra Huachipato en la Copa de la Liga, el atacante albo disparó con rabia: “Es una cosa increíble. Siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años. Tiene algo en contra de nosotros, se ve. Cada vez que le tocamos, se empeña en cobrarnos algo“.

Sus palabras quedaron en el informe arbitral del partido y, además, fueron presentadas en una denuncia del Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales (Arbifup). El delantero fue citado a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se definirá cuál será su castigo.

En diálogo con RedGol, el presidente del gremio de los jueces nacionales, Cristián Droguett, confirmó que “efectivamente ingresamos una denuncia por las declaraciones del señor Javier Correa“.

Javier Correa debe responder ante el Tribunal de Disciplina | Photosport

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Sindicato de árbitros y las furiosas palabras de Javier Correa: “No es la forma”

“Sabemos que estamos expuestos a la crítica y es completamente válido, pero no es la forma como se realizó esta vez“, sostuvo también el líder sindical de los árbitros nacionales.

Así las cosas, Javier Correa tendrá que presentarse ante el Tribunal de Disciplina en la sesión del próximo martes 16 de junio. Aunque las declaraciones se dieron en un partido de Copa de la Liga, como la participación de Colo Colo ya terminó, el castigo impuesto deberá cumplirse en Copa Chile y Liga de Primera.