El delantero argentino se quejó por los cobros de Nicolás Gamboa en la derrota de Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Colo Colo quedó eliminado de la Copa de la Liga y se fue con una derrota, porque este domingo se inclinó por 1-0 ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano.

Finalizado el partido hubo polémica, puesto que el delantero albo Javier Correa se lanzó contra el árbitro Nicolás Gamboa, criticando sus cobros en el duelo con los aceceros. Acusó una persecución del juez contra el Cacique.

“Tiene algo en contra de nosotros, se ve. Cada vez que le tocamos, se empeña en cobrarnos algo“, fueron parte de las palabras del goleador.

Las fuertes declaraciones del argentino fueron analizadas por Patricio Yáñez, quien cree que se le pasó la mano al cordobés y pide que sea sancionado por sus fuertes dichos.

ver también Javier Correa acusa con todo al árbitro Nicolás Gamboa: “Tiene algo en contra de Colo Colo”

Pato Yáñez pide fuerte castigo para Javier Correa en Colo Colo

El ex delantero de Colo Colo ocupó su puesto de comentarista de radio Agricultura para decir que Correa debe ser sancionado, para que así no se escuchen más este tipo de declaraciones.

“A mí me gustaría que el Tribunal de Disciplina esto lo recoja o el Comité de Árbitros, quien pueda intervenir por las declaraciones de este tipo, y sean sancionadas. Ya se está transformando en algo permanente, que sea criticado el arbitraje”, dijo el analista.

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Nicolás Gamboa recibe críticas. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Lo hizo Gago, lo hizo la gente de Católica, de Everton… Yo encuentro que hay errores de los árbitros todos los fines de semana, pero este tipo de declaraciones me parece que tiene ser frenado rápidamente, porque esto después puede escalar y terminar en que el hincha asume estas declaraciones”, agregó.

Por último, Patricio Yáñez fue directo en pedir acciones contra Javier Correa: “esto hay que pararlo, sancionarlo, cortarlo de raíz“.

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En síntesis

Huachipato derrotó 1-0 a Colo Colo este domingo en el estadio CAP de Talcahuano.

este domingo en el estadio CAP de Talcahuano. El delantero Javier Correa criticó duramente al árbitro Nicolás Gamboa tras el partido.

criticó duramente al árbitro Nicolás Gamboa tras el partido. El comentarista Patricio Yáñez solicitó que el Tribunal de Disciplina sancione al atacante argentino.