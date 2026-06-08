Pese a los llamados de emergencia, el volante de los azules recibió positivas noticias que lo tendrán menos tiempo fuera de las canchas.

Universidad de Chile vivió un tenso momento en el empate 2-2 ante Audax Italiano, que marcó la eliminación de los azules en la Copa de La Liga 2026 en el Estadio Nacional.

Esto, porque Charles Aránguiz salió lesionado y con mucho dolor, siendo incluso consolado por el técnico Fernando Gago, al terminar en llanto en la banca de los suplentes.

Por lo mismo, rápidamente se habló de un nuevo desgarro para el volante de los azules, incluso señalando que no volvería hasta después de la Copa Chile, aunque fue un mayor susto.

Charles Aránguiz espera regresar en la Copa Chile con la U.

Charles Aránguiz respira más tranquilo en la U

Según pudo conocer Redgol, Charles Aránguiz sufrió una lesión en la zona del sóleo de la pierna derecha, lo que lo hizo revivir una importante doloroso momento que lo sacó en gran parte de los partidos de la U.

En ese sentido, más allá del susto, los plazos de recuperación se acortarán en gran medida, donde incluso esperan que pueda estar presente para los partidos de la Copa Chile según la evolución.

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Los azules disputarán las dos fechas que le quedan en la Liga de Primera, el 14 de junio ante La Calera y el 18 del mismo mes contra O’Higgins, con el Príncipe como baja.

Lo positivo es que podría estar presente para el estreno de la Copa Chile el 21 de junio ante Santiago Wanderers, aunque todo dependerá de lo que resuelva Fernando Gago con el cuerpo médico de la U.

Mira el momento de la lesión de Charles Aránguiz:

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