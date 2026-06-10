El argentino ofreció disculpas por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa, lo cual le puede costar un severo castigo.

Una polémica “gratis” está afrontando Colo Colo en el cierre de la rueda inicial de la Liga de Primera, que provoca que el foco no se centre en el partido ante Cobresal de este sábado.

El delantero Javier Correa se lanzó contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de los albos ante Huachipato en la Copa de la Liga, por lo que los réferis piden una severa sanción para el argentino, quien fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“Siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años. Tiene algo en contra de nosotros“, fueron los dichos que tienen al cordobés cerca de un severo castigo.

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Iván Guerrero y las disculpas de Javier Correa

Para analizar lo sucedido con Correa en RedGol llamamos al reconocido ex árbitro internacional chileno Iván Guerrero, quien cree que las disculpas de Correa están correctas, pero igual debe haber un castigo para el goleador.

“Ese tema de ‘estamos en caliente’ no justifica ningún tipo de reacción que sea con violencia, con ordinariez, no no no. El árbitro está en tan en caliente como los jugadores y mucho más,y no caen, en general, en ese tipo de descalificaciones”, dijo Guerrero.

Javier Correa puede recibir un castigo ejemplar. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Por lo tanto, este señor se tiene que hacer responsable de sus palabras y asumir el castigo que le va a tocar. No está mal que pida excusas, me parece perfecto. Lo retrata bien y me imagino que se lo habrán pedido los dirigentes del club”, remató.

Los árbitros quieren que castiguen a Javier Correa con 10 fechas de sanción y si eso ocurre, el líder Colo Colo se quedará sin su goleador por casi toda la segunda rueda de la Liga de Primera.

En síntesis

El delantero Javier Correa fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Los árbitros solicitan 10 fechas de sanción para el goleador argentino Javier Correa.

para el goleador argentino Javier Correa. El exárbitro Iván Guerrero afirmó que la calentura del partido no justifica la reacción.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Cobresal por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Cobresal, por la fecha 15 de la Liga de Primera, se jugará este sábado 13 de junio en el estadio Monumental, a partir de las 17:30 horas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera