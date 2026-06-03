El exjuez FIFA Iván Guerrero mostró su molestia por el estilo que muestra el silbante en Chile y el exterior. "Habla mucho", asegura.

Si bien Piero Maza no estuvo ni cerca de ser convocado para dirigir en el Mundial 2026, es uno de los árbitros con mayor reputación no sólo en el fútbol chileno, sino también a nivel CONMEBOL, su rendimiento es objeto de constantes críticas.

Tanto es así que en Argentina, la prensa lo acusó directamente de ser un juez que favorece con frecuencia a los equipos brasileños en torneos continentales. Pero en nuestro país, los comentarios van más por su formade actuar.

Iván Guerrero, exárbitro FIFA y otrora presidente de la Comisión Arbitral, tuvo palabras bastante fuertes en contra de Piero Maza durante el programa Línea de 3, donde lo acusó de buscar entablar relaciones amistosas con los jugadores en vez de impartir justicia.

ver también Escándalo de Piero Maza en Argentina: Pésimo arbitraje en Estudiantes vs. Flamengo

La fuerte crítica contra Piero Maza

Al consultarle por el actual nivel del arbitraje chileno, el otrora silbante manifestó que “me molesta cuando tienen poca personalidad, cuando abrazan a los jugadores, se ríen y conversan con ellos, tocándolos”, y agrega que “hay un árbitro que habla mucho con ellos“.

Cuando en el espacio le mencionan a Piero Maza, es que Guerrero dice “es a él a quien me refiero” y ahí lanza sus dardos. “Explica todas las faltas, no hay ninguna que no la explique, se va conversando con los futbolistas a ver si logra una cierta relación de amistad. Yo se lo dije a él”, sostuvo.

Sobre por qué la consideración de este juez a nivel CONMEBOL, indica que “puede ser que andes como cuete afuera porque no te conoce nadie, porque aplicas distinto (el reglamento), y no te ven siete veces al año que te vas equivocando porque vas perdiendo nivel”.

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Por último, al preguntarle a Guerrero si es diferente dirigir afuera que en Chile, a própósito de Maza, responde que “la regla es la misma, lo que hay que hacer es atreverse, da lo mismo donde sea“.

En síntesis

Iván Guerrero criticó a Piero Maza por buscar una relación de amistad con los futbolistas.

por buscar una relación de amistad con los futbolistas. El exjuez acusó que Maza explica todas sus faltas debido a una falta de personalidad.

debido a una falta de personalidad. Señaló que rinde mejor afuera porque en Conmebol no conocen sus errores frecuentes.

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