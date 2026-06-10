El volante vuelve a estar a disposición en el cuadro azul, justo cuando Charles Aránguiz es baja por problemas físicos.

Universidad de Chile cierra su participación en la rueda inicial de la Liga de Primera este domingo ante Unión La Calera, con la urgencia de sumar una victoria que lo meta de nuevo en la pelea.

Los azules vienen de vencer a Deportes Concepción y ahora se miden con el colista, partido para el cual el entrenador Fernando Gago recibe una noticia más que positiva.

El estratega del cuadro azul recupera a un referente para el compromiso con los cementeros, debido a que Marcelo Díaz está totalmente recuperado y disponible para el choque que se jugará en el estadio Nacional.

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Marcelo Díaz se pone a disposición de Fernando Gago en la U

Fue el propio Marcelo Díaz quien colgó una imagen en su cuenta de Instagram, donde se ve que está entrenando a la par del resto de sus compañeros en el Centro Deportivo Azul.

“Caerse una y mil veces, pero siempre hay que levantarse y seguir”, dice el mensaje que dejó el ex seleccionado nacional.

De esta forma, Carepato se pone a disposición de Fernando Gago, justo cuando la U sufre por la baja de Charles Aránguiz, quien se lesionó en el pasado empate 2-2 entre el cuadro laico y Audax Italiano por la Copa de la Liga.

Marcelo Díaz tiene chances de volver a escena en Universidad de Chile, en una temporada que ha estado marcada por sus lesiones, porque apenas registra 76 minutos en cancha en cuatro partidos.

En síntesis

El entrenador Fernando Gago recupera a Marcelo Díaz para el partido ante Unión La Calera.

recupera a Marcelo Díaz para el partido ante Unión La Calera. El futbolista Marcelo Díaz entrenó con normalidad tras recuperarse de sus lesiones físicas.

entrenó con normalidad tras recuperarse de sus lesiones físicas. La baja de Charles Aránguiz afecta a Universidad de Chile tras lesionarse ante Audax Italiano.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Unión La Calera por la Liga de Primera?

El partido de la U ante los caleranos será este domingo 14 de junio, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera