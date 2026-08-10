El Fantasista se refirió al delicado presente que vive el Romántico Viajero por el Caso Sartor.

Universidad de Chile vive momentos de incertidumbre en lo administrativo. Es por esta razón que David Pizarro habló de esto, para plantear una solución a los problemas.

El Caso Sartor sigue golpeando al CDA, donde se acusa que se usaron dineros fraudulentos para la compra de Azul Azul. El ex presidente de la concesionaria, Michael Clark, está siendo formalizado e incluso, podría quedar privado de libertad mientras dure la investigación.

La solución de David Pizarro

David Pizarro tuvo una exitosa carrera en el fútbol italiano e incluso, jugó en dos periodos distintos en Universidad de Chile: en 2001 y entre 2017 y 2018. Se ganó el cariño de los hinchas, por esta razón, decidió referirse a través de Instagram por el delicado momento administrativo que vive el Bulla.

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“Muchos de ustedes me han preguntado sobre la situación de Universidad de Chile y bueno, por el cariño que le tengo a esa institución daré mi opinión. Creo que llegó el momento muchachos de que la institución sea un cincuenta más uno, que es lo que emplean muchos equipos en la Bundesliga”, comenzó diciendo el Fantasista.

Este modelo alemán que pone sobre la mesa Pizarro, permite que haya inversión privada en los clubes, pero que finalmente sean los hinchas a través de los socios, quienes mantengan la mayoría del equipo y así, las decisiones realmente importante pasen por su aprobación.

“En general el Borussia Dortmund, donde prácticamente el hincha en sí prevalece por cada decisión que se tome en la institución a nivel deportivo y del crecimiento en sí del mismo club. Así que yo los invito a ver esa historia, de lo que significa el Borussia Dortmund sobre todo por la convocatoria que tiene Universidad de Chile y que lo sé perfectamente”, cerró Pizarro.

El sistema planteado por David Pizarro es para evitar que inversionistas puedan cambiar la identidad de los clubes, pasándose por alto la opinión de los fanáticos. En Chile actualmente dominan las sociedades anónimas, y las irregularidades surgidas por el Caso Sartor en la U, han vuelto a poner en la palestra las imperfecciones que tiene este modelo.