En conversación con RedGol, Víctor Hugo Castañeda enfatiza en que si bien los azules no pueden estar tan lejos de Colo Colo, una victoria "perdona muchas cosas".

Si bien estamos a dos semanas que se dispute una nueva edición del Superclásico de nuestro fútbol, el volante Lucas Assadi se mostró optimista de que Universidad de Chile podrá descontarle puntos de distancia al puntero Colo Colo.

“Yo creo que se van a descontar (puntos). Tenemos que seguir sumando y el resto se va a ir dando”, aseguró el ’10’ azul a los micrófonos de TNT Sports, en palabras que encienden el encuentro que se dará el 23 de agosto en el Estadio Nacional.

Una leyenda de la U que se mostró muy de acuerdo con los dichos de Assadi sobre el Superclásico fue Víctor Hugo Castañeda. El ex jugador y técnico laico conversó con RedGol y fue más categórico al afirmar que un triunfo ante Colo Colo “salva el año“.

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Leyenda de la U le responde a Assadi por el Superclásico

“Todos los jugadores, de todas las épocas, en todos los momentos saben que si tú estás en un… a ver, para ser más claro… ganando el clásico salvas el año“, enfatizó el otrora futbolista, quien cree que la actual diferencia de 12 puntos con los albos, no refleja la realidad.

“La U no puede estar a 12 puntos de Colo Colo. Ha hecho mérito, sí, claro, va a estar ahí, pero ganando el Superclásico creo que te perdonan muchas cosas“, sostiene Castañeda, quien se dio un espacio para analizar el último triunfo azul por 2-1 ante Palestino.

“Palestino ha sido siempre complicado para la U. Toda la vida. Pero creo que la U jugó bien el primer tiempo, tal vez debió haber tenido una diferencia más amplia tal vez. Y a ver, creo que los cambios a Palestino le funcionaron y a la U no le funcionaron”, puntualiza el hoy comentarista radial.

Precisamente en ese último punto, Castañeda criticó el desempeño de Javier Altamirano que ingresó en el complemento. “Me ha sorprendido mucho su bajo rendimiento. Él es muy buen jugador pero hace rato que viene… está medio perdido“, finalizó.

En síntesis