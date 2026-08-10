Gracias a la decisión del técnico Fernando Ortiz de confiar en la cantera, el Cacique deja atrás uno de los "fantasmas" que sufrió en 2024 y 2025.

Una de las problemáticas que tuvo Colo Colo en las últimas dos temporadas fue con el cumplimiento de la regla de minutos con futbolistas Sub 21. Tanto en 2024 como 2025, recién en la última fecha consiguieron acatar la normativa de la ANFP.

Si nos basamos en lo que ocurre durante la campaña 2026, el técnico Fernando Ortiz se mostró más abierto a darle minutos y confianza a jugadores de las divisiones inferiores, a diferencia de su compatriota Jorge Almiron, en un hecho que marca la diferencia.

Es que a falta de 12 fechas para que concluya la Liga de Primera, y gracias a actuaciones destacadas de nombres como Gabriel Maureira o Leandro Hernández, la realidad es que Colo Colo está a un paso de cumplir a cabalidad con la regla Sub 21.

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¿Cuánto le falta a Colo Colo para cumplir con regla Sub 21?

Luego de la victoria por 2-1 ante Unión La Calera, donde además del arquero y el Chino jugó el juvenil Felipe Raipán, el Cacique llegó a un total de 1.770 minutos con futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2005, es decir, le restan apenas 120 para llegar al límite de los 1.890 que exigen desde Quilín.

Así las cosas, si el técnico Ortiz decide que en el partido de este domingo 16 de agosto ante O’Higgins en el Estadio Monumental, jueguen durante gran parte del encuentro tanto Maureira como Hernández, Colo Colo cumplirá con la regla de minutos Sub 21.

Una situación que a la luz de lo que Ortiz ha pregonado durante la campaña no es sorpresa, donde en Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile le dio oportunidad a canteranos. Ahí aparecen nombres como Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Rodrigo Catalán, Pierre Allende y Alonso Olguín, entre otros.

En síntesis