Chamaco Valdés recibió un bello reconocimiento al cual concurrieron Carlos Caszely y Aníbal Mosa, entre otros colocolinos.

Esta jornada se cumplen 17 años de la muerte de Francisco Valdés, el talentoso volante que marcó una era en Colo Colo y el fútbol chileno.

La Filial Independencia organizó un reconocimiento al ídolo en el Mausoleo de Viejos Cracks. Hasta el Cementerio General concurrió su gran socio, Carlos Caszely, que jamás ha olvidado a Chamaco. Incluso con humor, lo que demostró al dedicarle unas palabras.

“Por qué soy ñato, me dicen. Porque las pelotas que me ponía Chamaco me llegaban aquí (al lado de la nariz)“, dijo el Rey del Metro Cuadrado.

“Un hombre que lo digo en todos lados, no vi nunca en ninguna parte del mundo. Un jugador con la inteligencia de Chamaco. Te podía meter un pelotazo de 40 metros con la izquierda o la derecha, o te podía meter un pase entre líneas para dejarte solo frente al arquero”, agregó.

El homenaje a Chamaco Valdés

La alegría de Caszely por el homenaje a Chamaco Valdés

Redgol se puso en contacto con Caszely, quien describió lo que sucedió en el homenaje. “Estuvo emotivo, lo organizó la filial Chamaco Valdés. Estaba Valladares, Mosa. Estuvo lindo, éramos 30 o 40 personas”, dijo.

“El colocolino no olvida a Chamaco, está entre los 5 mejores jugadores de la historia. Es que Chamaco era otra cosa, aunque tuve buenas duplas con Vasconselos, Carlos Rivas, Manolito Rojas”, agregó.

Caszely aprovecho de hablar lo que pasará con el Cacique en las próximas semanas, pues debe enfrentar a O’Higgins y luego a U de Chile.

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“O’Higgins va a tener un bajón después de quedar eliminado de la Copa, por cómo quedó eliminado, con un penal. Es lógico que tengan un pequeño bajón”, señaló.

Sobre la U, dice que “los clásicos son totalmente diferentes. Puede perder el que llegue mejor pues hay cosas anexas, cómo se toma la presión. Hay varias cosas que definen ese partido porque son los equipos más grandes”.

El Club Social acompaña a Chamaco

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, estuvo presente también en este homenaje.

“Recordar a Chamaco no solo es recordar a un jugador brillante de nuestro club, sino también a un gran ser humano, a un tipo que se ponía siempre del lado de quien lo necesitaba”, afirmó Valladares.

El Club Social estuvo presente

En tanto Pilar Valdés, hija de Chamaco, dijo que “quiero agradecer a todos, principalmente a la filial, por organizar el día de hoy. Como familia estamos muy orgullosos de la vida que tuvo mi papá en esta tierra”.