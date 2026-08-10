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Fútbol chileno

Marcelo Díaz se da voltereta tras loas a Clark en U de Chile : “La cag… pero ese video nunca debió salir”

Carepato hizo una particular autocrítica tras decir en el adiós del ex Presidente de Azul Azul que "vino a ordenar la casa". Hoy es investigado por el caso Sartor.

Por Nelson Martinez

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Carepato alzó la voz por el caso Clark.
© Photosport.Carepato alzó la voz por el caso Clark.

Marcelo Díaz habló de todo en jornada de día lunes y abordó la polémica por Michael Clark. Al ex presidente de Azul Azul se le acusan una serie de delitos asociados al caso Sartor, lo que salpicó directamente a antiguos dichos de Carepato.

El capitán de U de Chile dijo tras la salida de Clark que “claramente vino a ordenar la casa”. Hinchas azules desataron su furia contra el volante al conocerse que el ex dirigente es investigado por la Justicia y dejó la grande en la U.

En dicho a Balong Radio, Díaz admitió que “claramente afuera, arriba en el club, está la cagada, pero adentro del club no. Yo siempre hago las diferencias. En el club está todo bien, hay gente que se saca la cresta para que funcione, hablo de la gente administrativa”.

La “autocrítica” de Marcelo Díaz por Clark

Marcelo Díaz siguió desglosando la polémica por su apoyo a Michael Clark en su adiós de Azul Azul. Si bien admitió que se equivocó, dijo que el video de sus dichos no debió nunca salir a la luz.

“Puta, yo sí hago la autocrítica y está clarísimo que por lo menos ese video no tuvo que haber salido nunca. Es un tema comunicacional de la U dentro del club que queda ahí, lo hablé con las personas que tenía que hablar”, lanzó.

Sobre las críticas de los hinchas, Carepato explicó que “sí me siento muy responsable porque se entiende de otra forma. Mis palabras tal vez no son las expresiones que realmente quería dar, pero a esa gente de la U que me enjuició por esta frase, les digo: ‘Puta si sentís que estuvo mal, te pido disculpas'”.

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“No lo he hecho con intención de perjudicar al club. Yo soy el hueón que más ha hecho hueás por la U y que me enjuicien por una palabra… Capaz que la cagué, sí, pero el fundamento y donde iba yo es que el club funciona”, cerró.

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