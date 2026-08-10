El juez central no convalidó el tanto de Eduardo Vargas, aunque una nueva toma hace pensar que el balón sí ingresó.

Universidad de Chile si bien derrotó a Palestino, el partido no estuvo exento de polémica. Todo por una jugada que Piero Maza no sancionó como gol, pero que un nuevo ángulo demostraría su error.

El Romántico Viajero comienza a agarrar vuelo de la mano de Fernando Gago y solo al terminar la Liga de Primera se sabrá si fue demasiado tarde. Están en el 2° lugar de la tabla, aunque a 12 puntos de distancia del líder Colo Colo. Está complicado quitarles el título a los Albos.

¿Entró el balón?

Universidad de Chile venció por 2-1 a Palestino en una de sus mejores presentaciones. El Bulla lo ganaba con comodidad gracias a los goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas, pero el descuento de Nelson Da Silva puso la cuota de incertidumbre en el Estadio Nacional.

Claro que el Romántico Viajero pudo sufrir menos, pero una polémica se hizo presente en Ñuñoa. Cuando la ventaja sobre el Tino-Tino era de un solo gol, Vargas se impuso en el área rival y cabeceó de buena manera. Sebastián Pérez contuvo, pero dio la impresión de que lo hizo dentro de su arco.

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Todo el Nacional y los jugadores de Universidad de Chile reclamaron que era válido el tanto. Piero Maza, juez principal, se tomó unos segundos para saber si desde el VAR le advertían de algo. Vale recordar que este tipo de jugadas no necesitan la visión del árbitro central, ya que son decisiones objetivas y no interpretativas. Finalmente, la tecnología dijo “siga, siga”.

Pese a que el triunfo del Bulla debió apagar el reclamo, tras el partido surgió un nuevo ángulo grabado desde la tribuna Andes por @mamisalva.cl y difundido por el medio Rayando el CDA. En esta imagen, da la impresión de que el balón ingresa al arco de Palestino.

Además de Piero Maza, lo acompañaron en Ñuñoa el asistente 1: Alejandro Molina, asistente 2: Emilio Bastías, cuarto árbitro: Juan Sepúlveda, VAR: Diego Flores y AVAR: Wladimir Muñoz. Ninguno de ellos consideró válido el que era el 3-1 de Eduardo Vargas.