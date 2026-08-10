El exvolante de Colo Colo decidió personalizar su Tesla para solucionar un detalle que tenía pendiente desde que compró el vehículo.

Matías Fernández volvió a llamar la atención fuera de las canchas, esta vez por un cambio realizado en uno de sus vehículos.

El exfutbolista de Colo Colo y de la Selección Chilenadecidió personalizar su Tesla, cumpliendo así con una idea que tenía pendiente desde que adquirió el automóvil.

Según explicó el propio Fernández, cuando compró el vehículo no estaba disponible en el color que quería, por lo que esperó hasta encontrar una alternativa para modificar su apariencia.

Así quedó el auto de Matías Fernández

La empresa encargada del trabajo compartió en redes sociales el proceso y agradeció al exjugador por confiar en ellos para realizar la transformación de su vehículo, “Gracias, Matías, por confiar en nuestro trabajo y permitirnos ser parte de esta nueva etapa de tu vehículo”, señalaron desde la compañía.

Una vez terminado el trabajo, Fernández pudo conocer el resultado final y no ocultó su sorpresa al ver cómo había quedado su Tesla, “¡Extraordinario! Impresionante como quedó, superó mi expectativa”, expresó el recordado “14 de los blancos”.

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El exmediocampista también destacó el resultado con entusiasmo: “Está hermoso, se pasaron”, comentó después de ver la personalización, con una nueva imagen a un automóvil que ya tenía desde hace un tiempo, pero que mantenía una característica que no era de su completo gusto.

El exjugador, recordado por sus exitosos años en Colo Colo y su paso por el fútbol europeo, continúa ligado al mundo público tras su retiro de la actividad profesional, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol.

En resumen…