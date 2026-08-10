Selección de Uruguay se olvida de Marcelo Bielsa y copia la fórmula de Chile: “Es un privilegio”

La selección de Uruguay se transformó en una de las grandes decepciones del Mundial 2026. Pese a tener a Marcelo Bielsa y un plantel con figuras como Fede Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez entre sus filas, no logró avanzar de la fase de grupos y se fue en tempranamente del torneo.

El papelón de la celeste con solo dos puntos y tres goles, se reflejó en que ni le alcanzó para ser mejor tercero en el nuevo formato de mundial con 48 selecciones.

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Por lo mismo, el ciclo del “Loco” se dio por finalizado apenas se confirmó la eliminación. Lo que no estuvo ajeno a polémicas en el cierre. “Me dejaron solo“, fue la última frase del trasandino en su adiós al plantel que finalmente le dio la espalda en la competencia disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Ante esto, se decidió dar vuelta la página y hacer borrón y cuenta nueva. Por lo que se buscó a un entrenador de casa y hasta se imitó el mismo modelo que tiene Chile con Nicolás Córdova.

Uruguay imita el formato de Chile: Forlán al mando de la Adulta y la Sub 20

Aunque usted no lo crea el trabajo en la Roja despierta el interés en otras selecciones y ahora es Uruguay el que toma el ejemplo con la llegada de Diego Forlán. El sempiterno goleador, que además tuvo una breve carrera como tenista tras el retiro, ahora será el encargado de asumir el interinato de la adulta pero también estará al mando de la Sub 20.

“Cuando me llamaron el objetivo principal era el Sudamericano Sub 20 y eso es lo que tenemos en la cabeza hoy. Estar con los jóvenes ha sido espectacular. Hay un gran grupo de trabajo. Hay jóvenes que van a ser el futuro de la selección”, recalcó “Cachavacha”.

Diego Forlán ahora será el entrenador de la selección de Uruguay (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Incluso fue más allá y recalcó que, al igual que Córdova, solo va a cumplir con lo propuesto en la dirigencia y no se proyecta más allá ante las Eliminatorias que vienen en 2027.

“No voy mucho más allá de marzo. Respecto a la mayor, se da esta instancia de ser interino, me plantearon la posibilidad y para mí es un privilegio poder hacerlo. Estar al frente de ese grupo de jugadores aportando la experiencia que uno tiene es un privilegio enorme”, sentenció Forlán.

En resumen:

Diego Forlán será el reemplazante de Marcelo Bielsa en Uruguay

El ex delantero y tenista asume el cargo de la adulta y la Sub 20, en fórmula similar a la de Nicolás Córdova

“Es un privilegio”, recalcó Forlán que además indicó que no se proyecta para las Eliminatorias. Aunque no se cierra a dicha opción