El volante no tenía espacio en el equipo de Arruabarrena, por lo que aceptó una salida para tomar aire en otro fútbol.

La actualidad de los chilenos en Boca Juniors no estaba para nada de bien, por lo mismo uno de ellos aceptó de inmediato la salida para cambiar de aire en el fútbol de la MLS.

Así lo confirma el sitio Planeta Boca, quienes detallan la salida de Williams Alarcón, dejando en claro que no era uno de los favoritos para el técnico Arruabarrena.

Williams Alarcon ha jugado 51 minutos en Boca en la segunda parte de la temporada. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Boca limpia a Williams Alarcón

El citado medio que cubre la actualidad Boca Juniors asegura que Williams Alarcón tiene todo arreglado para salir en el presente mercado de fichajes, teniendo en cuenta que no tiene espacio en Argentina.

“Un club de la MLS solicitó al mediocampista a préstamo. Si hay arreglo en la opción de compra, todo indica que el chileno dejará el club, donde su saldo es de 34 partidos, 17 como titular”, explican.

En ese sentido, apuntan que nunca fue considerado por el técnico de Boca, por lo que buscaban liberar un cupo extranjero para poder intentar traer otro nombre, con alguna cláusula especial en Argentina, donde ya está cerrado el libro.

“Con Arruabarrena, Alarcón solo tuvo 51 minutos de rodaje: entró los últimos 6 en la victoria ante Sarmiento de Junín por Copa Argentina y fue titular en el primer tiempo frente a Riestra (salió en el descanso)”, precisan.

Con esto, cierra una etapa en el fútbol del otro lado de la Cordillera, donde tras brillantes campañas en Huracán, luego tuvo el salto a Boca Juniors donde nunca pudo despegar.