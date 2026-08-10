Pese a los triunfos en racha, el equipo se da cuenta que en los segundos tiempos bajan el ritmo y esto fue lo que explicaron.

Universidad de Chile sigue en racha de triunfos en la Liga de Primera 2026, donde este domingo venció por 2-1 a Palestino, en un duelo disputado en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Fernando Gago tuvieron un gran primer tiempo, pero fue en el complemento donde aparecieron los fantasmas, incluso con los árabes que pudieron igualar el encuentro.

Por lo mismo, el plantel bullanguero hace de inmediato una autocrítica del actual momento, y asegura que ya han visto el problema que los afecta en los segundos tiempos.

La U bajó el ritmo en el segundo tiempo y Palestino casi se lo empata. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Gabriel Castellón asume que parten bajos en el segundo tiempo

Fue el portero Gabriel Castellón quien contó detalles del análisis que hacen en Universidad de Chile, de manera de mejorar en los próximos partidos para seguir en la racha ganadora.

“Creo que el análisis es positivo primero porque logramos sumar de a tres, que es el objetivo que estamos teniendo: ganar partido a partido“, explico en primera instancia.

“Tuvimos un gran primer tiempo, creo que fue uno de los mejores que hemos tenido, tuvimos varias ocasiones, pudimos haber a lo mejor concretado algún gol más. Y en el segundo tiempo, sabíamos de que Palestino iba a disponer un poco más, que iba a salir un poco más“, detalló.

Pero vino el momento de ver cuando Palestino se les vino encima, incluso pudiendo alcanzar el empate, lo que genera alarmas por los próximos rivales azules.

“También nosotros igual nos echamos un poquito atrás a ver cómo reaccionaban ellos. Y creo que eso nos terminó a lo mejor… para que ellos convirtieron el 2-1 y después a lo mejor terminamos defendiendo un poco cerca de nuestro arco, que creo que hay que tratar de que no se defienda tan cerca de nuestro arco y tratar de nosotros aprovechar las ocasiones que tengamos”, finalizó.

Mira las declaraciones de Gabriel Castellón: