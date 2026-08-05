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Universidad de Chile

El respaldo de Claudio Bravo a Gabriel Castellón por la pelea que se viene en U de Chile

El arribo de Jordan García hace dudar la titularidad del meta, pese a que vive una de sus mejores temporadas en la U.

Por Cristián Fajardo C.

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Gabriel Castellón tendrá competencia con el arribo de Jordan García.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTGabriel Castellón tendrá competencia con el arribo de Jordan García.

Universidad de Chile tendrá una dura disputa por el puesto en el arco, luego de que se confirmó que traerán un nuevo arquero desde el fútbol de México, con el nombre de Jordan García.

El meta de nacionalidad colombiana viene a préstamo desde el Club León, de manera de poder sumar importantes minutos, aunque para esto deberá luchar el puesto con Gabriel Castellón.

El formado en Santiago Wanderers vive una de sus mejores temporadas con la U, por lo que ha recibido un importante apoyo, como el del ex capitán de la Roja, Claudio Bravo.

Jordan García es uno de los nuevos talentos del fútbol de Colombia. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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“Castellón ha tenido aciertos y desaciertos, pero sigue siendo el uno de la U”

Claudio Bravo siempre analiza a los arqueros en su rol de comentarista deportivo, donde ahora tocó el turno de Universidad de Chile con Gabriel Castellón y la competencia de Jordan García.

Cuando el número lo está haciendo bien, generalmente el segundo está para suplir lesiones, sanciones y ese tipo de cosas, no buscan alguien para presionarte o reemplazarte”, explica en primera instancia.

En ese sentido, asegura que Castellón, al menos en esta temporada, ha rendido bien con los azules, teniendo en cuenta que no le ha tocado pedir cambio ni un relevo.

“Gabriel ha tenido aciertos y desaciertos, sigue siendo el número uno en la U, no ha habido una rotación o una especie de castigo. Muchas veces cuando hay un error de por medio, atrás tiene a Cristopher un arquero de gran experiencia“, finalizó.

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