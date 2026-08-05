Los azules recompensarán a sus fanáticos que los acompañen este domingo a las 20.00 horas ante Palestino, con una ayuda para el Superclásico.

Si bien quedan tres partidos antes, Universidad de Chile comenzó a pensar en el Superclásico, cuando el 23 de agosto deban recibir a Colo Colo en una completa fiesta en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, han activado una promoción para los hinchas azules, que conecta el duelo de este fin de semana con Palestino en Ñuñoa, con el choque con su archirrival.

Una promoción que permitirá acceder a los fanáticos bullangueros a una preventa exclusiva, de manera que también puedan asegurar su presencia ante los albos.

La U buscará volver a celebrar en el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La promo para los hinchas de la U en el Superclásico

Universidad de Chile comienza esta jornada la venta de entradas para el duelo de este domingo ante Palestino, que se disputará a las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

Para ese partido se mantendrá el beneficio abonado, con un 50% de descuento en la compra de un ticket adicional en la misma ubicación, además de los descuentos en las entradas de niños.

Pero no será sólo esto, porque quienes compren sus tickets ante los árabes serán parte de una preventa para el Superclásico, con prioridad para comprar su ingreso ante Colo Colo.

“¡Atención, azules! Todos los hinchas de la U que compren entradas para el partido de este domingo ante Palestino, quedarán automáticamente habilitados para acceder a una preventa exclusiva del próximo Superclásico del 23 de agosto en el Estadio Nacional”, detallaron.

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