Desde México tienen al Tano como la gran carta para salvar a un grande de ese país, donde un cotizado portero aparece también como opción de fichaje.

Fernando Ortiz se deja querer. El entrenador de Colo Colo marcha firme rumbo al título de la Liga de Primera, con gran campaña 2026 que despertó el interés de grúas extranjeras.

Es ahí donde aparece el Tigres de México, donde el interés es concreto y ven al Tano con buenos ojos para sacar del pozo al equipo. Ortiz ya cuenta con experiencia dirigiendo a tres elencos de ese país, previo a Colo Colo.

Y mientras en el elenco azteca buscan los servicios del DT como fuerte candidato, también mueven el equipo. El Mundial 2026 dejó grandes figuras y los porteros dieron que hablar, donde uno de ellos es seguido desde México.

Estrella mundial al equipo que quiere a Fernando Ortiz

Fernando Ortiz sigue siendo carta de Tigres de México, pese a que Aníbal Mosa recalcó que cumplirá su contrato en Colo Colo. Es ahí donde el elenco azteca busca un batacazo con la contratación del portero Jordan Pickford.

“Tigres tendría gestiones muy avanzadas para fichar al arquero inglés Jordan Pickford, quien sería el principal candidato para convertirse en el reemplazo de la leyenda Nahuel Guzmán”, informó Somos Tigres MX.

Según informaron distintos medios aztecas, la directiva de los amarillos se metería la mano al bolsillo con 16 millones de dólares. El portero milita actualmente en el Everton de Inglaterra.

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En Colo Colo tienen por contrato amarrado a Fernando Ortiz hasta fin de año, fecha en que se evaluará su continuidad según cumplimiento de objetivos. Con el campañón actual, Aníbal Mosa dejó en claro que hasta fin de año no se moverá de Macul.