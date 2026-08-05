Este mediocampista chileno-argentino de 27 años que tuvo muy avanzada la negociación para llegar al Cacique en reemplazo de Vicente Pizarro le convirtió un buen tanto al cuadro mexicano que quiere levantarle el DT a los albos.

A principios de año, este mediocampista chileno-argentino estuvo a punto de ser refuerzo de Colo Colo e incorporarse al plantel liderado por Fernando Ortiz. Se trata de un jugador que ya había tenido un paso por San Luis de Quillota, pero lleva un buen tiempo en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Las referencias son para Pablo Ruiz, quien apareció seriamente en el radar del Cacique para reemplazar a Vicente Pizarro. El Vicho había emigrado a Rosario Central de Argentina y el Tano precisaba de una alternativa para la zona media del plantel.

Fue en ese contexto que apareció Ruiz en el radar de los albos. El volante que milita en el Real Salt Lake estuvo muy cerca de arribar a Pedrero, pero todo quedó en nada. Y quien se sumó al Eterno Campeón fue Álvaro Madrid a préstamo desde Everton de Viña del Mar.

Pablo Ruiz en acción por el Real Salt Lake City. (Jordan Bank/Getty Images).

Pues bien, Ruiz fue protagonista en la Leagues Cup. Anotó el 1-1 ante el Tigres de México, que había abierto la cuenta mediante el argentino Juan Brunetta. Y en el minuto 16, este zurdo recogió una pelota boteando y la clavó con un tiro rasante que venció al golero argentino Nahuel Guzmán.

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Este mediocampista que tuvo negociaciones para ser refuerzo de Colo Colo marcó el empate definitivo ante Tigres, el mismo equipo mexicano que tiene en su horizonte a Fernando Ortiz para que sea el DT del equipo. A pesar de que el Tano dirigió al Monterrey, clásico rival de los Felinos.

Pero el tanto de Pablo Ruiz no bastó, pues finalmente el Tigres se impuso por 6-5 en la tanda de lanzamientos penales en la primera jornada de la Leagues Cup. En esta fase, se enfrentan clubes de la Liga MX ante elencos de la máxima categoría de Estados Unidos.

Eso sí, el fichaje de Madrid resultó muy positivo para Colo Colo, pues el excapitán de los Ruleteros se consagró como una pieza importante en el mediocampo. Tiene seis goles y dos asistencias al cabo de 26 encuentros disputados con el cuadro de Pedrero.

Álvaro Madrid celebró así el gol que le anotó a Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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