El arquero de 40 años vivió su primera práctica en el estadio Monumental y arranca su lucha por obtener la titularidad.

Vozinha es de Colo Colo. Tras muchas especulaciones, informaciones falsas y datos mal cotejados, finalmente el arquero de Cabo Verde llegó a Chile y ya se sumó a los trabajos del Cacique.

El meta africano arribó al país la noche del domingo; este lunes se hizo los exámenes médicos de rigor, para luego firmar su contrato que lo liga a Blanco y Negro.

A partir de este martes, empieza el camino de Vozinha con Colo Colo, debido a que ya conoció al director técnico Fernando Ortiz y al resto de sus compañeros, porque tuvo su primer día de entrenamiento en el Monumental.

ver también Los miles de exóticos hinchas que suma Colo Colo tras el fichaje de Vozinha: “Hay una expectación enorme”

El portero de 40 años practicó bajo las órdenes del preparador de arqueros albo, Martín Gutiérrez, y empieza la lucha por la titularidad con el joven Gabriel Maureira, quien ha defendido la puerta del Cacique desde la lesión de Fernando de Paul.

En las imágenes se puede ver a Vozinha haciendo los mismos trabajos que el resto de los porteros colocolinos, por lo que se prevé que su citación al partido con Unión La Calera dependerá únicamente de lo que decida el Tano Ortiz y su staff técnico.

En síntesis

El arquero caboverdiano Vozinha es nuevo refuerzo de Colo Colo tras firmar su contrato.

es nuevo refuerzo de tras firmar su contrato. Realizó su primer entrenamiento este martes en el Estadio Monumental bajo el mando técnico.

este martes en el Estadio Monumental bajo el mando técnico. Competirá por la titularidad con Gabriel Maureira tras la lesión de Fernando de Paul.

ver también Colo Colo puso una cláusula especial: Lo que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con los albos

Así fue el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo

Tweet placeholder

¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera