El querido golero figura en el Mundial 2026 completó esta mañana su primer entrenamiento con el equipo de Fernando Ortiz. Tras el mediodía hablará ante los medios.

Llegó la hora. Finalmente Vozinha será presentado ante la prensa en su arribo oficial a Colo Colo. El crack de Cabo Verde hablará ante los medios chilenos por primera vez.

El portero que la rompió en el Mundial 2026 llegó ante un mar de hinchas al Aeropuerto de Pudahuel el pasado domingo y desató la locura transversal en los fanáticos chilenos. Para hoy martes 4 de agosto está pactada su presentación en el Estadio Monumental.

Para los hinchas que quieran seguir en vivo su histórica aparición ante los medios en Macul, se podrá ver gratis en Chile y el mundo. Vozinha revoluciona a Colo Colo y los ojos de todo el orbe se plantan sobre el Cacique.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la presentación de Vozinha en Colo Colo?

La presentación oficial de Vozinha en Colo Colo podrá ser vista en vivo este martes 4 de julio, a contar de las 12.30 horas de Chile. Esto será transmitido mediante el Canal de YouTube oficial de los albos.

El portero de Cabo Verde tuvo esta mañana su primer entrenamiento con el equipo de Fernando Ortiz. Ahí conoció en cancha a sus nuevos compañeros y también a Gabriel Maureira, con quien deberá luchar por el puesto.

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Se espera que Vozinha pueda debutar en las próximas fechas tras sumar más minutos en los entrenamientos con el primer equipo. Colo Colo jugará ante Unión La Calera, aunque el meta podría estrenarse posteriormente ante O’Higgins o incluso U de Chile, en el Superclásico.

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“Estoy muy feliz de estar aquí, a un grande, representar a Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas, nos vemos pronto en el Monumental”, dijo en su arribo al país.