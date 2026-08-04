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Colo Colo

EN VIVO Presentación de Vozinha en Colo Colo: Sigue MINUTO a MINUTO la primera conferencia del arquero

Tras una larga espera por fin el portero de Cabo Verde será presentado en sociedad ante los medios de comunicación como flamante refuerzo de los albos.

Por Patricio Echagüe

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Vozinha será presentado como flamante jugador del Cacique este mediodía.
© Gemini.Vozinha será presentado como flamante jugador del Cacique este mediodía.

La llegada de Vozinha a Colo Colo es por fin una realidad. Luego de una espera que se hizo casi eterna el portero de Cabo Verde ya es jugador del Cacique tras aterrizar en Chile el pasado domingo, pasar los exámenes médicos y firmar su contrato con los albos.

El arquero tuvo esta mañana su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Luego de esto, a eso de las 12:30 horas, tendrá su presentación oficial ante los medios de comunicación, siendo esta su primera conferencia de prensa como jugador del Popular.

Cabe recordar que además uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026 tendrá una presentación a Monumental lleno este miércoles 5 a las 19:30 horas, donde se espera que los hinchas le darán un recibimiento a lo grande.

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Vozinha llega a un Colo Colo que marcha como flamante puntero de la Liga de Primera 2026. Tras 17 fechas jugadas el equipo de Ortiz es líder con 42 puntos y la saca doce cuerpos de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, segundo con apenas 30 unidades.

Vozinha pudo pasar sin problemas todos los exámenes médicos para ser jugador del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Vozinha pudo pasar sin problemas todos los exámenes médicos para ser jugador del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Además, los albos lograron sortear con éxito la fase de grupos de la Copa Chile, certamen que entrega pasajes para jugar un partido por la fase previa de la Copa Libertadores del año entrante.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Unión La Calera este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este compromiso será válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Sigue MINUTO a MINUTO la presentación de Vozinha en el Cacique

Con este vídeo Vozinha fue oficializado en el Cacique

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Presentación de Vozinha en el Cacique se retrasa

Pese a que en un principio estaba pactado que el arquero iba a salir en conferencia de prensa a las 12:30, finalmente su presentación ante los medios será a las 14:00 horas en el Estadio Monumental.

“Tiene un físico privilegiado”

Uno que quedó loco con Vozinha tras sus exámenes médicos fue Patricio Yáñez, quien en Radio Agricultura afirmó que “me contaban desde donde se hizo los exámenes, en la Clínica Meds, que el tipo está bien, tiene un físico privilegiado para su edad. No es un físico típico de una persona de 40 años“.

“Uno supone que va a tener una pronta puesta a punto, pensando en el objetivo de inicial que es que pueda jugar algunos minutos, no sé si entrará de titular ante O’Higgins”, agregó.

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Lo que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con los albos

De acuerdo a información entregada por el diario La Tercera, Vozinha debe jugar en el 50% de los partidos que le restan al Popular en este segundo semestre del 2026. Estos deben ser entre la Liga de Primera y Copa Chile, los dos torneos en que los albos compiten.

¡El primer entrenamiento de Vozinha en el Cacique!

Vozinha y Gabriel Maureira mano a mano: el primer entrenamiento del fichaje estrella de Colo Colo. 

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¡Vozinha es presentado en Colo Colo!

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