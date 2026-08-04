Tras una larga espera por fin el portero de Cabo Verde será presentado en sociedad ante los medios de comunicación como flamante refuerzo de los albos.

La llegada de Vozinha a Colo Colo es por fin una realidad. Luego de una espera que se hizo casi eterna el portero de Cabo Verde ya es jugador del Cacique tras aterrizar en Chile el pasado domingo, pasar los exámenes médicos y firmar su contrato con los albos.

El arquero tuvo esta mañana su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Luego de esto, a eso de las 12:30 horas, tendrá su presentación oficial ante los medios de comunicación, siendo esta su primera conferencia de prensa como jugador del Popular.

Cabe recordar que además uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026 tendrá una presentación a Monumental lleno este miércoles 5 a las 19:30 horas, donde se espera que los hinchas le darán un recibimiento a lo grande.

ver también Colo Colo puso una cláusula especial: Lo que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con los albos

Vozinha llega a un Colo Colo que marcha como flamante puntero de la Liga de Primera 2026. Tras 17 fechas jugadas el equipo de Ortiz es líder con 42 puntos y la saca doce cuerpos de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, segundo con apenas 30 unidades.

Vozinha pudo pasar sin problemas todos los exámenes médicos para ser jugador del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Además, los albos lograron sortear con éxito la fase de grupos de la Copa Chile, certamen que entrega pasajes para jugar un partido por la fase previa de la Copa Libertadores del año entrante.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Unión La Calera este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este compromiso será válido por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Sigue MINUTO a MINUTO la presentación de Vozinha en el Cacique