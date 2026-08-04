Hace años instalado en suelo azteca, el chileno habló con RedGol y reveló detalles del caso. El elenco felino vive una crisis y busca al DT de Colo Colo.

En las últimas horas llegó el aviso que desde México están siguiendo de cerca a Fernando Ortiz. Puntualmente, el Tigres es el equipo que tiene en carpeta al Tano para llevarlo a sus filas.

Con contrato hasta fin de año en Colo Colo, las miradas recaen sobre el Tano. Fue así que desde suelo azteca alzó la voz Fabián Estay, quien junto a RedGol analizó el panorama del equipo felino y la opción del DT albo.

“Tigres es un un equipo poderoso y Ortiz conoce perfectamente fútbol mexicano, aunque su última estadía en Santos no fue de la mejor… Ahora, las cláusulas que ponen los técnicos argentinos son muy flexibles”, partió diciendo.

El panorama de Tigres con miras a Fernando Ortiz

Fabián Estay desmenuzó la interna de Tigres, equipo que busca DT tras mal inicio de año en el fútbol mexicano. Es ahí donde Fernando Ortiz suma bonos, aunque su contrato aún lo liga a Colo Colo hasta fin de año.

“No creo que él (Ortiz) vaya a dejar a Colo Colo, pero a lo mejor tiene una cláusula ya abierta y económicamente a él, al empresario, le conviene. Hoy Tigres tiene interinato y no sé si lo aguante hasta fin de año, entendiendo que si es la primera opción Ortiz, tendría que ser ahora”, lanzó.

Para Estay, Ortiz debe tomar una decisión rápidamente, ya que Tigres “hoy está muy mal, sin técnico. Hay un interinato de dos hombres que son institucionales, pero Tigres no lo va a esperar, seguramente tendrá bajo la manga otros”.

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“Ahora que el Tano decida y si tiene esa cláusula de salida de dejar Colo Colo se pueda hablar de falta de compromiso, pero no sabemos qué va a pasar. Yo creo que Creo que el Tano se va a querer quedar en Colo Colo y cumplir hasta fin de año”, cerró.