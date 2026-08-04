Jorge Martínez analizó la llegada del portero de Cabo Verde y señaló que debería tomar la titularidad sobre Gabriel Maureira.

Un día frenético tuvo el arquero caboverdiano Vozinha este lunes. Primero se hizo los exámenes médicos de rigor, luego conoció el estadio Monumental y tras ello firmó su contrato con Colo Colo.

El portero más popular del planeta, quien se hiciera conocido en el Mundial 2026 por sus atajadas con Cabo Verde, ya es jugador del Cacique e inicia su periplo por el club albo desde este martes.

Vozinha vivirá en la presente jornada el primer entrenamiento con sus compañeros, donde conocer a Fernando Ortiz, quien debe decidir si le da la camiseta de titular o mantiene a Gabriel Maureira en la puerta de Colo Colo.

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Jorge Martínez apuesta por la titularidad de Vozinha en Colo Colo

Mucho se habla sobre si el meta de 40 años tiene que ser titular en desmedro de Maureira, situación que analiza el ex preparador de arqueros de Colo Colo Jorge Martínez.

El entrenador de porteros conoce a Maureira, a quien vio desde niño crecer en el estadio Monumental, sin embargo, apuesta por el africano y dice que Vozinha debería ser el titular.

Vozinha ya luce la camiseta de Colo Colo. Foto: Colo Colo

“El titular debiese ser Vozinha por su gran actuación que tuvo en el Mundial, no debería tener ningún problema en el fútbol chileno; es un gran acierto en lo mediático y deportivo, tiene un físico privilegiado a los 40 años, buena estatura, con casi 1.90 metro”, dijo Martínez

“Conceptualmente, bien en la toma de decisiones de cuándo salir y cuándo replegarse, juega bien con los pies, es un arquero de reacción”, agregó.

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo ante Unión La Calera de visita, pero se espera que el estreno de Vozinha sea el 16 de agosto en el Monumental frente a O’Higgins.

En síntesis

Vozinha firmó contrato con Colo Colo tras realizarse sus exámenes médicos.

firmó contrato con Colo Colo tras realizarse sus exámenes médicos. 16 de agosto es la fecha esperada para su debut frente a O’Higgins.

es la fecha esperada para su debut frente a O’Higgins. Casi 1.90 metros mide el portero de 40 años que competirá con Gabriel Maureira.

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