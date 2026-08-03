Mientras Colo Colo lo espera, Diego Valdés es genio y figura en Vélez: el lujo en triunfo ante Independiente

El volante nacional fue titular ante el equipo de Gustavo Quinteros y lideró la victoria que los ubica como en la punta del grupo A.

Colo Colo ya aseguró la llegada de Vozinha. El portero de Cabo Verde, tras una teleserie digna de Disney, finalmente firmó por el Cacique. Pero ahora en los albos se fijan en su otro gran anhelo en este mercado de fichajes: Diego Valdés.

El jugador tiene el visto bueno de Fernando Ortiz, quien ya lo dirigió en el América de México. Por lo mismo, las fuerzas están puestas en su posible llegada.

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Pero mientras en el Estadio Monumental hacen fuerza para su llegada a Chile, Diego Valdés sigue jugando en Vélez y en gran nivel.

Ahora el formado en Audax Italiano recibió el espaldarazo de Guillermo Barros Schelotto y partió de titular ante Independiente. El seleccionado lideró al equipo y Sofascore lo calificó con nota 7.3. Si hasta tuvo tiempo de repartir magia y sacó aplausos de los hinchas por su hoyito a Leonardo Godoy.

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El chileno jugó todo el partido y fue determinante en el triunfo con gol de Thiago Aguirre en el 70’. Ahora Vélez es puntero con 9 puntos del grupo A.

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Colo Colo sueña con Diego Valdés: esto dice Vélez

Pese a que Diego Valdés sigue jugando en Vélez, en Colo Colo todavía hay ilusión con la posible llegada del volante nacional. Ahora la fórmula sigue siendo la que se ha planteado desde un principio: que el jugador llegue en calidad de libre.

“No tengo idea si se puede ir alguno. Por ahora seguirán con nosotros. Hay un equipo competitivo, pero si se llegan a ir alguno, jugaremos con juveniles. No hay problema”, recalcó Barros Schelotto.

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Por lo mismo, todavía existe ilusión con que Valdés logre finalizar su vínculo con el cuadro trasandino. Elenco que ya le adeuda cuatro meses de salario. Cabe consignar que el libro de pases en Chile cierra el próximo 13 de agosto a las 23:59 horas. Esto debido a que es el día hábil previo al inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera.

Mientras tanto Vélez ahora se enfoca en el partido del próximo domingo 9 de agosto ante Boca Juniors. Duelo en el que se espera la titularidad De Diego Valdés.