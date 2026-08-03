Alexander Medina, entrenador del cuadro Pincharrata, tuvo una postura similar, pero mucho más firme que el entrenador de la UC en cuanto a las exigencias por incorporaciones. Una venta de 12 millones de euros seguramente lo hizo alzar la voz.

Daniel Garnero sabe perfectamente que, en caso de seguir el tranco con que la Universidad Católica comenzó la segunda rueda de la Liga de Primera, será muy difícil vencer a Estudiantes de La Plata. El cuadro argentino será el rival de los Cruzados en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras la abultada derrota que la UC sufrió ante Deportes Concepción en la fecha 17, el estratego de la Franja fue elocuente. Quiere al menos un refuerzo, pero está consciente de los problemas para encontrarlo. “Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente“, sentenció Garnero.

“El presupuesto o el poco interés de algún protagonista para venir“, detalló el otrora enganche, quien pasó por la Católica en 1996. De todas maneras, el contexto del cuadro Pincharrata no es muy distinto al de los Cruzados. Al menos no en cuanto a la reconfección del plantel en el mercado de invierno.

Daniel Garnero sabe que su equipo nunca encontró la vuelta al duelo vs el Conce. (Marco Vazquez/Photosport).

La escuadra adiestrada por Alexander Medina se impuso por 3-0 a Defensa y Justicia y recuperó algo de terreno tras perder vs Independiente de Avellaneda. “Es importante ganar después de comenzar con una derrota. Sobre todo para la confianza. Y hacerlo de forma contundente”, expuso el Cacique.

Alexander Medina sabe que pronto debe jugar vs la Católica en la Libertadores. (Wagner Meier/Getty Images).

“Con buen fútbol y haciendo tres goles, con el arco en cero más allá de algún error en el segundo tiempo. Fue un primer tiempo casi perfecto. Tenemos que entender y planificar para todo lo que va a venir. Tendremos mucha seguidilla, jugadores que se lesionan o son suspendidos. Necesitamos futbolistas”, aseguró Medina, DT del cuadro albirrojo.

El estratego de Estudiantes tuvo más. “Te lo digo en la derrota y hoy. El club está conmigo en la planificación del plantel. Y yo estoy con el club. Necesitaba vender a (Mikel) Amondarain, se vendió y se recaudó. Ahora sabemos que también necesitamos deportivamente”, manifestó Medina sobre el traspaso del centrocampista por 12 millones de euros al Bologna de Italia.

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Entrenador de Estudiantes exige refuerzos con más firmeza que Garnero en Católica

En ese contexto, Alexander Medina tomó una postura más fuerte que la adoptada por Daniel Garnero en Universidad Católica, que no ha sumado refuerzos y para colmo sufrió la lesión de Clemente Montes que obligó al extremo a pasar por un pabellón.

“El recambio y el apretado calendario será tremendo. Seguimos en la búsqueda de mejorar el plantel en calidad y cantidad. Eso está claro”, reconoció Medina, quien en su época de centrodelantero vistió la camiseta de la Unión Española en el fútbol chileno.

Además, se refirió a dos jugadores con nombre propio. Uno sería un refuerzo top, aunque no parece sencillo. Joaquín Correa, delantero que jugó en el Inter de Milán de Italia. “Está en una situación de salida de Botafogo. Tenemos que esperar los días”, apuntó el DT.

Joaquín Correa festeja uno de los cuatro goles que ha marcado en Botafogo. (Wagner Meier/Getty Images).

“Y ver la semana que viene un panorama más cercano a lo que puede pasar con él. Pero obviamente no voy a descubrir su calidad, es un jugador que nos interesa mucho”, aseguró Medina sobre el Tucu Correa, quien surgió futbolísticamente en los Pincharratas.

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El otro jugador cuyo interés abordó el Cacique fue Baltasar Rodríguez, quien pertenece a Racing Club de Avellaneda. “Nos interesa muchísimo, se están haciendo gestiones, pero seré cauto en este sentido. Reúne cualidades que nos pueden servir en nuestro juego, pero no me quiero adelantar”, cerró Medina.

Baltasar Rodríguez en acción por Racing vs Botafogo. (Buda Mendes/Getty Images).

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