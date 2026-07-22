José María Buljubasich, gerente deportivo de U. Católica, se refirió al tema refuerzos y a la situación de Clemente Montes.

U. Católica vuelve a la competencia este sábado 25 de julio para enfrentar a Deportes La Serena en el regreso de la Liga de Primera. Será el primer paso para un intenso segundo semestre de los cruzados.

En el horizonte, además de la lucha por alcanzar a Colo Colo en el torneo local, la Franja buscará seguir avanzando en el tramo internacional y superar a Estudiantes de La Plata en octavos de final de la Copa Libertadores.

Por eso mismo, los hinchas se preguntan si llegarán refuerzos y cómo avanza la recuperación de Clemente Montes, quien fue operado de una lesión en el pie, pero se desconoce su fecha de retorno a las canchas.

En diálogo con La Tercera, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, comento que “(sobre los refuerzos) hay un tema con el cupo de extranjeros que tenemos que ver y además está la lesión de Clemente“.

Clemente Montes, figura del primer semestre con la UC, se operó en junio | Photosport

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“Es difícil aventurarse”: En U. Católica responden por Clemente Montes

“Clemente Montes está haciendo la recuperación de buena manera, pero estamos viendo la posibilidad de un extremo. Esperemos que esta lesión sea del menor tiempo posible. No es fácil asegurar un refuerzo, no porque no estemos buscando, sino porque el mercado no es sencillo en esta época”, sumó.

¿Cuándo podría retornar el delantero? “Es difícil aventurarse. Está avanzando rápido en los tiempos de recuperación. Los doctores nos irán diciendo cómo está. Ojalá pueda estar para la llave ante Estudiantes“, señaló.

Por último, aseguró que no han llegado ofertas por el jugador. “Hablar sobre suposiciones es difícil y no es bueno. El rendimiento de Clemente en el primer semestre da para pensar que alguien podría estar interesado, pero hasta ahora no ha habido nada“, confirmó.