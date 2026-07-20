El delantero argentino ha sido una de las figuras de UC y ya despertó el interés de clubes del extranjero. Ante ese escenario, Cruzados inició gestiones para asegurar su continuidad.

Justo Giani llegó esta temporada como refuerzo de Universidad Católica y rápidamente se consolidó como una de las grandes figuras del Campeonato Nacional. Su buen rendimiento no ha pasado desapercibido y ya despertó el interés de clubes del extranjero.

El delantero argentino finaliza su préstamo a fines de este año y, en las últimas semanas, diversos medios informaron que equipos de Argentina e incluso la Sampdoria de Italia siguen de cerca su situación.

Ante este escenario, en la UC ya comenzaron a trabajar para asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más destacados.

La UC ya trabaja para retener a Giani

El jugador argentino se encuentra cedido y su contrato contempla una opción de compra que le permitiría a Universidad Católica extender su vínculo hasta fines de 2029. Además, dicha cláusula puede ejecutarse de manera anticipada.

Según informó Punto Cruzado, aunque todavía no existe una oferta formal para hacer efectiva la compra, ya se produjeron los primeros acercamientos entre ambas partes.

Tanto el club como el futbolista ven con buenos ojos concretar la operación antes de que finalice la temporada y asegurar su permanencia en San Carlos de Apoquindo.

Justo Giani seguiría en la UC/Photosport

¿Sampdoria quiere a Giani?

De acuerdo con el sitio partidario Club Doria 46, la Sampdoria mantiene un interés concreto en Justo Giani.

Sin embargo, el medio italiano aseguró que el club no tiene previsto avanzar por su incorporación en el presente mercado de fichajes, ya que es consciente de que el delantero tiene contrato con los Cruzados hasta fines de este año, por lo que lo buscarían una vez terminado el campeonato.

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Por otra parte, Giani dejó en claro su postura tras interés de otros clubes. “Estoy feliz en el club, en este país y la gente es muy amena. Estoy contento, estoy encontrando una versión mía que no estaba teniendo y esta faceta más goleadora me llegó acá”.

“Lo que se dice de Argentina yo me mantengo al margen, se está encargando mi representante. A mí no me interesa saber, yo tengo contrato hasta final de año y lo que pase, pasará”.

En síntesis: