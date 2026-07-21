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Selección chilena

Nicolás Córdova entrega nómina para microciclo del Preolímpico de la selección chilena

El técnico nacional comandará los primeros entrenamientos en Juan Pinto Durán, a contar de la próxima semana.

Por Cristián Fajardo C.

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Nicolás Córdova inicia al trabajo para la ruta Preolímpica.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTNicolás Córdova inicia al trabajo para la ruta Preolímpica.

La selección chilena inicia un nuevo proceso al mando del técnico Nicolás Córdova, esta vez apuntando al torneo Preolímpico 2027 con promisorias figuras juveniles.

En este sentido, será desde el 27 de julio que se reunirán 25 jugadores que han sido convocados en Juan Pinto Durán, de manera de comenzar a preparar un torneo que permita resurgir al fútbol chileno.

Por lo mismo, varios nombres que han explotado en la Liga de Primera 2026 serán protagonistas en este trabajo, de manera de, además, buscar nombres para la Roja del futuro.

Nicolás Córdova toma las riendas en el proceso Preolímpico. Foto: FFCh.

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Las nuevas figuras del fútbol chileno a la Roja

Varios son los nombres que comenzarán a tomar protagonismo desde la Liga de Primera a la selección chilena, que anhela con una clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Presentamos la primera nómina de 25 jugadores, categoría 2005, que comenzarán a trabajar bajo las órdenes de Nicolás Córdova desde el lunes 27 de julio en Juan Pinto Durán”, explicaron.

En el listado aparecen nombres como Gabriel Maureira, Sebastián Arancibia, Bruno Torres, Ian Garguez, Flavio Moya, Lucas Avendaño, Joaquín Silva, Agustín Arce, Leandro Hernández, Ignacio Vásquez, Emiliano Ramos, Yastin Cuevas, Juan Francisco Rossel, entre muchos otros.

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