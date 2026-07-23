Luis Pacheco, mediocampista de 34 años que pasó una década en los albos, ya se integró a su club, donde llegó junto a un compatriota que también tiene vasta experiencia en el ascenso nacional.

Este mediocampista de 34 años estuvo una década en Colo Colo y afina detalles para comenzar su experiencia en la máxima categoría de Honduras. Se trata de un futbolista que con el correr del tiempo reconvirtió su posición: pasó de ser un contención neto a tener más presencia ofensiva.

Cuenta con una vasta experiencia en el ascenso del fútbol chileno y llegó acompañado de un compatriota al balompié hondureño. Las referencias son para Luis Pacheco, quien en la campaña 2025 militó en el Real San Joaquín de la Segunda División.

Y ya se sumó formalmente al Platense FC, que el 31 de julio comenzará su participación en el Torneo Apertura de la Liga Nacional. Será frente al Real España, tercer equipo más ganador de aquel país con 12 títulos. “Me tocó salir de Chile para venir acá junto con Piero (Gárate). Estamos contentos”, repasó Pacheco con Power FM.

Se refería al ex Deportes Concepción y Concon National, quien será su compañero en esta aventura. “Conocimos la ciudad. Nací en Osorno, al sur de Santiago. Me formé en Colo Colo, estuve hasta los 20 años. Incluso el plantel de primera división”, afirmó Pacheco.

“Después fui a la segunda división: Naval y Deportes Concepción, los equipos más conocidos donde estuve. Era volante de contención o mixto, pero he mutado para ser más ofensivo. Intento pisar ambas áreas. Mis mayores virtudes son el desmarque y habilitar a los extremos y el 9″, añadió el ex Magallanes, Deportes Recoleta y Deportes Iberia, entre varios otros.

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El ex Colo Colo Luis Pacheco ficha en Platense FC de Honduras junto al chileno Piero Gárate

El ex Colo Colo Luis Pacheco se incorporó junto a Piero Gárate al Platense FC de Honduras, que pasó a tener dos chilenos en la plantilla estelar. En el caso del volante formado en los albos, tuvo una experiencia que todavía recuerda con mucho cariño.

Fue en 2007, cuando el Cacique fue a competir en la Nike Cup, un torneo para menores de 15 años donde el equipo colocolino estuvo dirigido por Hugo González, tal como se aprecia en este post que Pacheco hizo en Instagram en 2020.

“Momentos irrepetibles”, escribió Pacheco sobre aquella aventura disputada en Inglaterra: Colo Colo fue uno de los tres equipos americanos que compitió en el certamen, junto al Sao Paulo de Brasil y al Atlas de México. En ese torneo, los albos quedaron en el 12° lugar de 20 participantes. Aunque ahora el foco de Pacheco y de Gárate está plenamente puesto en la liga hondureña.