A poco de haber confirmado dos salidas del plantel, el equipo de Fernando Díaz informó otra partida tras controvertida campaña del jugador.

Deportes Concepción no cesa con sus noticias en el mercado de pases, donde la consigna es ratificar el alza que les permitió escapar sobre el final de zona de descenso directo en la Liga de Primera. Ahora otro adiós sacude al plantel.

Luego de polémica salida a poco de fichar en el club, Mauricio Vera termina su vínculo definitivamente con el equipo. El volante uruguayo jugó dos partidos a inicio de año, antes de partir a Nacional de Montevideo, tras repentina oferta.

Luego de un primer semestre en el Bolso, el jugador debía volver por contrato al León de Collao. Sin embargo, en el elenco de Fernando Díaz no tiene cabida y anunciaron su decisión con escueto comunicado.

Así Concepción le dice adiós a su “refuerzo”

Mauricio Vera no va más con Deportes Concepción, club que dejó tras dos partidos a inicio de año y ahora debía retornar del préstamo. El volante uruguayo seguiría su carrera en Indonesia, según la información del periodista Diego Domínguez.

Vera y su triste paso por el Conce /Photosport

Junto a Vera, el elenco lila viene también de hacer oficiales las salidas de Leonardo Valencia e Ignacio Mesías. El primero ahora es refuerzo de Limache, mientras el segundo partió a Rangers, en Primera B.

En materia de llegadas, el último golpazo del Conce fue el arribo de Joaquín Montecinos. El hijo de Cristián, ex goleador lila, ya entrena con sus compañeros tras su paso por el elenco tomatero.

ver también “Negociaciones avanzadas”: Damián Pizarro prepara la firma para ahora sí volver a Chile

Deportes Concepción es antepenúltimo de la Liga de Primera, con 14 puntos. Descienden por ahora Cobresal, con 13 unidades, y Unión La Calera, que tiene un punto menos.