El nacido en Colo Colo retomó las conversaciones para fichar en club de Santiago. Próximas horas claves en la operación.

Sigue la teleserie por el futuro de Damián Pizarro. El jugador nacido en Colo Colo busca club tras paso por Racing de Argentina, donde jugó poco y nada en la reciente temporada.

Previo a eso, el delantero que también jugó por la selección chilena tuvo otro discreto paso por el fútbol francés, en el Le Havre. Y mientras suena fuerte su regreso a la Liga de Primera, este viernes hubo actualización sobre su futuro.

“Audax Italiano tiene negociaciones avanzadas por Damián Pizarro. El delantero avanza en la rescisión de su contrato con Racing. La idea es que luego Udinese lo ceda a préstamo hasta fin de año”, avisó Uriel Lugt, de Pura Pasión La Red Argentina.

Esto dicen en Audax por Damián Pizarro

Damián Pizarro se acerca a dar un batacazo en el mercado reforzando a Audax Italiano. El formado en Colo Colo está a detalles de los itálicos, pese a que se habían entrampado las negociaciones en los últimos días.

“Una posible vuelta a Udinese es completamente falso. El futuro de Damián esta en Chile y muy probablemente sea en los verdes de La Florida”, reportó el medio local Tanoticias, con ojos en la interna de Audax.

El delantero tuvo participación en seis duelos con Racing en el primer semestre, donde en ninguno completó los 90 minutos. Previo a eso, en Udinese y el Le Havre corrió similar suerte sin jugar.

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Audax Italiano viene de dar dos golpes en el mercado nacional, al abrochar a dos talentosos mediapuntas. Primero fue César Pinares el confirmado como refuerzo y recientemente hizo lo propio Ariel Uribe.